Se apropian DM Control y Settepi de calles de colonias de Saltillo

“ Los choferes de DM Control están tan adaptados a su estacionamiento particular, que nos despiertan desde las primeras horas de la mañana con su peculiar música a todo volumen y se burlan de los vecinos al pedirles que lo bajen. Estamos en total indefensión ”, señaló.

El Registro Público de la Propiedad muestra como propietarios de DM Control S.A de C.V al empresario local José Musa de León , en sociedad con cuatro personas más, lo que hace advertir a la vecina del fraccionamiento que hay favorecimiento para que no reciba una llamada de atención por parte de las autoridades locales.

La base que se ubica entre las colonias Provivienda y el fraccionamiento Indio, a un costado del Distribuidor Vial “El Sarape”, es donde la empresa ha permitido a sus choferes tomar más espacio público como estacionamiento.

Al menos 30 unidades estaban estacionadas en manzana y media que abarcan las calles 8 de mayo, 5 de febrero, Escuela y en otras horas del día principalmente por la madrugada, sobre el Paseo de la Reforma.

“En las mañanas es cuando tenemos problemas. Al abrir, tenemos que esperar a que los choferes vengan a mover sus camiones porque no respetan los portones”, dijo un empleado de una empresa de soldadura, quien omitió su nombre por no ser el dueño del negocio. “Nosotros usamos remolques para mover la mercancía, y como se estacionan de los dos lados de la calle, no nos dejan maniobrar”.

Como en el sector sur, las calles lucen llenas de basura que solo apilan en las esquinas. La vialidad esta manchada de aceite y un predio que se ubica entre las calles 24 de febrero y 5 de febrero, es utilizado como tiradero de llantas.