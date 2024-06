Se atraviesa sin precaución y se estrella contra auto en Saltillo; motociclista resulta lesionado

Según testigos, no se detuvo e intentó cruzar sin precaución la calle Ramos Arizpe, pero al no asegurarse de que no venían autos, fue impactado por uno de estos.

El vehículo que lo impactó era un Dodge Stratus conducido por Luz ¨N¨, de 48 años, quien se dirigía hacia Emilio Carranza. De pronto, la conductora solo sintió el golpe en la parte delantera derecha de su auto.