Se resguarda a directora amenazada por maestra de inglés en primaria ‘Ford 128’ de Monclova

Con elementos de la Policía Municipal al exterior y un grupo de padres de familia vigilando las entradas del plantel, es como permanece la Escuela primaria Ford 128 “Julia Cantú”, donde la semana anterior una maestra que fue suspendida amenazó a la directora con regresar armada y hacer un tiroteo.

El temor por que sí se cumpla la amenaza sigue entre las autoridades y la comunidad estudiantil y tan pronto se iniciaron las clases este lunes, las unidades de la policía municipal arribaron al sitio para resguardar a alumnos y maestros.

Durante una reunión entre la Jefa de Sector Elsa de la Garza y los padres de familia, se informó que la directora del plantel será resguardada en oficinas educativas, en tanto se resuelve la situación, mientras que el personal docente, de intendencia y los padres de familia se encargarán de vigilar todos los accesos a la institución.

“Desde que hay un connato de situaciones se busca la salida del directivo para evitar más conflictos y evitar que de alguna manera la comunidad se vea afectada. En el caso de la directora inmediatamente tiene que salir, principalmente porque los comentarios eran en relación en su persona, lo más importante el resguardo de los alumnos”, dijo la jefa de sector.

“La maestra está tranquila, ya la pusimos en resguardo se va ir a mi oficina, no quería dejar aquí precisamente por cuidar a los niños, desafortunadamente tenemos que tomar esta decisión, acabamos de seguir insistiendo que la policía esté aquí toda la mañana”.

Expuso que la directora acudió a la Fiscalía General del Estado a tratar de interponer una denuncia ante la situación, sin embargo, al no haber una amenaza directa no puede proceder la denuncia, ahora se esperará la solución que del área jurídica al caso de la maestra que impartía la clase de inglés a los alumnos.

Esta situación que genera preocupación entre los padres, provocó un ausentismo estudiantil de un 20 por ciento en este primer día de la semana, no obstante padres de familia, manifestaron que de ninguna manera permitirán que sus hijos estén en riesgo y no los enviarán a clases por el resto del ciclo escolar.

“No se aclaró nada. Nos dicen que había unos niños que la teacher los maltrataba, otros que llegó al salón llorando en unas ocasiones, no sabemos si es personal o no es personal, pero de que está pasando algo está pasando. Para mí es mejor que se quede el niño en la casa, ya perdió dos años que no pierda un mes más”, expresó María Elvira Gómez Delgado, quien destacó que un grupo considerable de padres de familia se encuentran en la misma posición.

Hasta este día la maestra de Inglés no ha dado declaraciones a medios de comunicación respecto a la situación que se generó tras su suspensión en el plantel, únicamente en sus redes sociales ha emitido publicaciones en donde menciona a la directora.

“Monclova y el Mundo Entero Ayuden a orar por mi hermana en Cristo Marcela, yo la amo como Jesús nos enseñó a amar a nuestros hermanos y al prójimo. OREMOS POR ELLA, PONGAMOS UNA BANDERA BLANCA EN SEÑAL DE LA PAZ Y UNA AZUL EN SEÑAL DE RESPETO A LA INSTITUCIÓN QUE LLEVA EL NOMBRE DE NUESTRA QUERIDA Y HONORABLE JULIA CANTÚ VIUDA DE GIL Y QUIEN NUESTRA HONORABLE EMPRESA #FORD PATROCINA”, dice el mensaje.