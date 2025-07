Defender el derecho a saber, el nuevo desafío de la sociedad

Para Ordaz, existe una razón básica: “No nos hemos asumido como quienes otorgamos mandato a los gobernantes y no estar permanentemente obedeciendo”.

“Para cualquier democracia es importante saber cómo se invierten los recursos y no solamente cómo se gastan, porque los pueden gastar de forma legal, cubriendo todos los requisitos, pero en el ejercicio puede resultar inoperante”, dice Luis González Briseño, expresidente del ICAI.

El académico Miguel Ángel Ordaz enfatiza que la pelota está primordialmente del lado de la sociedad, ya que asegura que ningún gobierno por sí solo decidirá transparentar lo que está haciendo. Considera que la sociedad no se ha asumido como “mandante”.

Explica que anteriormente los órganos garantes podían “suplir las deficiencias de la queja” del ciudadano; por ejemplo, si no se especificaba un periodo, se enviaba la información de los dos últimos años. Considera que ahora la autoridad podría negarse a entregar la información si la solicitud no es lo suficientemente precisa.

Para el expresidente del ICAI, Luis González Briseño, los retos son para ambas partes: la autoridad y la ciudadanía. El gran reto para los ciudadanos ahora, dice, es ser más acuciosos en lo que se solicita. Esto implica no solo pedir información general (como el presupuesto o el sueldo de un servidor público), sino preguntar por los parámetros que se utilizaron para la asignación o determinación de esos montos, por ejemplo. Es decir, ser más puntuales en las solicitudes de información para evitar un “peregrinaje de estar impugnando”, comenta.

INFORMACIÓN SIN ÁRBITROS

En el caso de Coahuila, quien absorberá los trabajos que hacía el ICAI, es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En ese sentido, el académico y periodista, José Carlos Nava, considera que en el Estado la situación se recrudece porque a lo largo del tiempo se ha tenido una hegemonía sólida del partido en el poder (PRI), donde existían situaciones “sui géneris” como que funcionarios del ICAI eran personas en lo general pertenecientes al estatus quo político en la entidad.

Entre los casos más notorios del uso de este espacio como plataforma está el del expresidente Homero Flores Mier, designado para el cargo en 2015 y que dejó el puesto para postularse a la recién creada Fiscalía Anticorrupción. En agosto próximo, luego de la reforma judicial local, asumirá una magistratura en el Poder Judicial de Coahuila tras una elección que fue mero trámite.

Flores Mier siempre fue cuestionado por su cercanía con el exgobernador Humberto Moreira al ocupar cargo en sus gestiones como alcalde de Saltillo y luego en el gabinete estatal.

Otro perfil similar fue el de Teresa Guajardo, quien también presidió entre 2013 y 2015 el ICAI, luego renunció para competir por una diputación y en 2017 fue nombrada por el exgobernador Miguel Ángel Riquelme como titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Sin embargo, el trampolín siguió prácticamente hasta el final de sus días como instituto. Dulce María Fuentes, quien hasta hace unos días presidió el ICAI, terminará la entrega-recepción de los activos del ICAI en unos días y asumirá la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial en Coahuila en agosto.

Sin embargo, a pesar de estos casos, el académico Nava considera que de alguna manera se matizaba esa “dualidad ambigua” que podría subsanarse con un armario institucional de personas profesionales en el tema, sin que necesariamente su filiación política lesionara los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Menciona que con todo y un posible sesgo de origen, cumplía con sus funciones y era formalmente un contrapeso.

Por ese motivo, considera que el reto es que prevalezca el derecho de acceso a la información. “Ya no será un organismo autónomo, no importa, el asunto es que prevalezca el derecho. Lo que no está a discusión es el derecho”, resalta.

Miguel Ángel Ordaz insiste que, ante la desaparición de órganos independientes, ahora los contrapesos tienen que venir desde fuera.