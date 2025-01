Servidores de la Nación de Coahuila denuncian despido injustificado

Un grupo de Servidores de la Nación en Coahuila denunció haber sido despedido injustificadamente y haber sido víctima de acoso laboral en la delegación estatal encabezada por Américo Villarreal.

Ante estos hechos, los afectados citaron en las instalaciones de la delegación en Saltillo, ubicadas en la colonia Magisterio, para exigir justicia. Aunque inicialmente se esperaba una mayor asistencia, a la hora señalada solo acudieron dos de ellos, quienes informaron que más personas de otros municipios del estado se sumarían en el transcurso del día.

Deyanira de la Cruz, quien laboraba como Servidora de la Nación, aseguró que alrededor de 100 personas en todo Coahuila fueron afectadas por despidos sin justificación. En la delegación de la Región Sureste, al menos 15 empleados fueron despedidos sin recibir notificación formal ni liquidación correspondiente.

De la Cruz consideró que estos despidos son parte de una “posible estrategia” para reemplazar a los trabajadores actuales con nuevos empleados cercanos al delegado en turno.

Además, denunció que, en su opinión, hay “aviadores” dentro de la delegación, es decir, personas que cobran un salario sin cumplir con sus responsabilidades laborales.

“Yo considero que sí los hay, y siguen dentro, mientras que las personas que realmente hemos trabajado nos estamos quedando afuera”, expresó.

En su caso particular, De la Cruz relató que fue asignada a diversas tareas durante su tiempo de servicio, como la supervisión del programa “Escuela es Nuestra”, en el que apoyaba a ocho escuelas de la ciudad.

También trabajó en el registro de becas Rita Cetina y en la atención a adultos mayores y personas con discapacidad en los Bancos del Bienestar.

Sobre su despido, explicó que fue notificada un viernes de que debía “descansar” el fin de semana, y que después se le informó que no habría renovación de su contrato, por lo que la mañana de este lunes acudió a las instalaciones para hablar con el delegado y que se le dé una respuesta sobre si situación.

“Me avisaron el viernes, pero yo sé que así lo manejan, luego dicen que abandonamos el trabajo, y yo seguí trabajando. Vine a firmar unas hojas de viáticos, y fue cuando me alcanzó una persona de Recursos Humanos, quien me dijo que no iba a haber más contrato para mí.

“Cuando le pregunté el motivo, me respondió: ‘No sé, vamos a ver qué se reacomoda’. Por eso estoy esperando hablar con el delegado, con Américo, porque me parece injusto en mi caso”, señaló.