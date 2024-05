Sheinbaum, más autoritaria, frívola y burlona que AMLO, acusa PAN Coahuila

Claudia Sheinbaum dijo alrededor de 37 mentiras en números y porcentajes durante el debate presidencial y confirmó ser una persona más autoritaria, frívola y burlona que Andrés Manuel López Obrador, que no tolera la crítica y no se presta al diálogo, aseguró el diputado Gerardo Aguado Gómez (PAN).

El tercer debate, indicó, deja en claro que Xóchitl Gálvez va encaminada al triunfo, tuvo claridad en las ideas, criticó la corrupción dentro del Gobierno Federal y Morena de manera contundente, y también quedó en claro la personalidad de Sheinbaum que ni siquiera tiene capacidad de voltear a ver a los adversarios.

“Es una mujer opresora que le haría mucho daño al país y sería, así como fue el gobierno de López Obrador, un gobierno centralista, autocrático y en el caso de Claudia sería eso por dos. Es una versión mucho más tirada a la izquierda, a la censura, a no permitir la exposición de ideas y del contraste, a la opresión que el presidente”.

“Es del sector más bolivariano, izquierdoso, que representa Morena. Su proyecto deja ver posicionamientos como los que en su momento tuvo Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales (Bolivia), Fujimori (Perú) y todos los autócratas extremistas que ha tenido Latinoamérica a lo largo de su historia”.

Con Xóchitl en la Presidencia de la República se fortalecería la democracia en el país, la inclusión, el trabajo por los que menos tienen, mejoraría la calidad de vida y el desarrollo integral de las familias, se impulsaría el diálogo entre todos los sectores y organizaciones políticas para sacar adelante a México.

“Es una mujer sensible, conoce la problemática, tiene un lado político y un lado empresarial por su carrera en la iniciativa privada que le va a permitir administrar muy bien y dónde aplicar los recursos. Por parte de Sheinbaum sería continuidad a lo que hemos visto con Obrador, pero a la segunda potencia; es decir, no se presta al diálogo, no le interesa unir, está cómoda dividiendo al país, no le gusta la crítica, es opresora y mentirosa”.

Durante el debate dijo alrededor de 37 mentiras, engaña con porcentajes falseados en temas de seguridad, empleo y combate a la pobreza, entre otros, informó.