POLITICÓN: ¡Ya salió el peine! Pleito Salazar-Guadiana es por la alcaldía de Saltillo

I. SALIÓ EL PEINE

Dicen los que le entienden a la grilla morenista local que, tal como todo mundo sospecha, el pleito de los últimos días entre el “team Guadiana” y el “team Salazar” es por las candidaturas, pero que el primer round de esta pelea es por la nominación a la alcaldía de Saltillo. Según nos comentan, en las últimas semanas corrió el rumor, entre las huestes guindas, de que la senadora Cecilia Guadiana estaría pensando en capturar la candidatura sarapera en 2027 y eso provocó la reacción de Alejandra Salazar que desembocó en el pleito de esta semana, pues ella considera que esa posición “ya es suya”.

II. CALENTURAS

Y es que, hasta ahora, para la regidora sarapera “la competencia” por la nominación morenista era solamente contra el diputado local Alberto Hurtado y, según se dice, en sus cálculos no tendría problemas para derrotarlo en la encuesta interna −aunque falte mucho para eso−, pero el juego cambiaría si “La Infanta” entrara en escena. Total que lo único que queda claro es que el zafarrancho tiene como trasfondo el “acelere” de los pretensos morenitas a los que se les hace tarde para derrotarse entre sí.

III. ¿SE LE CHISPOTEÓ?

Y de morenistas −o cuatroteístas− hablando, agudos observadores nos hacen notar cómo en el video difundido por Cecilia Guadiana, en el cual se hizo acompañar del petista Gerardo Fernández Noroña , el líder del Senado tuvo un “desliz” que no debe pasarse por alto. Textualmente dijo: “...está la difusión, del domingo primero de junio, de la elección de las personas juzgadoras, hay que ponerle abajo empeño a eso...”. O sea, ¿cómo? ¿Los partidos aliados de la cuatroté tienen una estrategia para participar en la elección de quienes aspiran a un puesto en el Poder Judicial? ¿Qué la ley no dice que está prohibida la participación de los partidos en esta elección?

IV. PURO CUENTO...

Valdrá la pena que el líder del Senado aclare qué quiso decir cuando, en su “llamado a la unidad” de los morenistas en Coahuila, les llamó la atención sobre la relevancia del proceso electoral en marcha. Por cierto: nadie se traga el cuento de que los partidos no intervendrán en la elección y todo mundo tiene claro que, si no es con la intervención de estos, nadie se parará en las casillas el primer domingo de junio próximo... pero también se esperaría que no hubiera tanto descaro.

V. CON CHAMBA SEGURA

En la danza de nombres de los aspirantes locales a una posición en la elección judicial, los enterados aseguran que solamente existen tres candidatos que pueden considerarse “amarrados” y tienen segura la chamba: los postulados al Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Quiénes son? Dulce María Fuentes Mancillas, actual titular del ICAI ; Jafia Pacheco Valtierra , expresidenta del Sistema Anticorrupción de Coahuila ; y Rodolfo Rábago Rábago, quien oficia de notario público en Saltillo. Y no es que no haya otros nombres que puedan considerarse “seguros”, sino que los mencionados se han visto favorecidos por una circunstancia peculiar: pocos se inscribieron para ese cargo.

VI. AMARRADOS

Hay quienes también dan por descontado que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup , continuará en el cargo luego de la elección del primer domingo de junio, pues las planillas armadas por los tres poderes del Estado lo incluyen. Entonces, independientemente de cómo voten las personas que acudan a las urnas −y que todo mundo considera que serán muy pocas−, resultará electo. Habrá que seguir pendientes.

VII. IMPULSO LABORAL

La Feria del Empleo en Monclova, nos dicen, reflejó el dinamismo de la región: más de mil personas acudieron en busca de nuevas oportunidades, principalmente en el sector industrial. La respuesta masiva, nos aseguran, demuestra la confianza en la recuperación económica y el interés de los monclovenses por sumarse a los nuevos proyectos que llegan a la ciudad. El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de coordinar esfuerzos con el sector empresarial y el gobierno estatal para generar empleos de calidad y fortalecer el desarrollo económico de la región.

VIII. MANO DE OBRA CALIFICADA

Reginaldo Calderón Lozano, director de Pro Monclova , confirmó que fueron mil 032 personas las que dejaron su solicitud en los módulos instalados en la Plaza Principal durante los dos días de la feria. En la Región Centro, la mano de obra calificada está lista para integrarse al desarrollo industrial. El Ayuntamiento, nos cuentan, trabaja en generar las condiciones necesarias para atraer más inversiones y consolidar el crecimiento económico de Monclova y la región.

