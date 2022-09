Sigue DiDi operando en Saltillo; ‘acelera’ la polémica

En medio de la polémica, los vehículos de la plataforma de transporte privada DiDi continuaron ayer operando, luego de que el pasado martes se anunciara la revocación de su permiso.

Esto despertó la polémica entre los usuarios y lectores de VANGUARDIA quienes cuestionaron la decisión; mientras que el Instituto Municipal del Transporte afirmó que esta decisión va en línea con las demandas de los taxistas.

Ayer se constató que los viajes mediante la aplicación continúan, aunque los conductores refirieron que los pasajes se han reducido en comparación con días previos.

Igualmente, los socios comentaron que ayer inició un operativo en el que al menos dos vehículos fueron detectados con incumplimiento de documentación; no obstante, afirmaron que la mayoría cuenta con la papelería y requisitos necesarios para operar, y que están dados de alta en Hacienda. Además, los socios de DiDi están pidiendo a los usuarios abordar el asiento delantero para evitar ser detenidos.

Conductores comentaron que, según las conversaciones que han tenido con otros socios, para la mayoría de ellos, esta plataforma representa hasta el 50 por ciento de sus ingresos mensuales.

Junto a DiDi, la plataforma InDriver también opera sin permiso en la ciudad; mientras que Uber, pese a tener autorización, tiene pocos socios en activo.

HABRÁ OPERATIVOS: TRANSPORTE

El titular de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad de Coahuila, Rodolfo Navarro, informó que el Gobierno del Estado está preparando los operativos contra los conductores DiDi.

“Sí va a haber operativos, evidentemente va a haber operativos. Estamos en la instrumentación para llevarlos a cabo”, aseguró.

El subsecretario adelantó que la aplicación DiDi se retirará de manera gradual y “esperaría que en un muy corto plazo se desactive para no poder ser utilizada”.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Transporte de Saltillo (IMT), Héctor Gutiérrez Cabello, consideró que esta decisión es un avance en las solicitudes hechas por los taxistas, quienes acusan competencia desleal de parte de las aplicaciones de transporte.

“Las plataformas no están prohibidas, lo que no se permite es que no estén registradas y es lo que acaba de suceder con una de ellas y creo que es un buen avance para lo que solicitaban los taxistas organizados”, señaló el director del IMT.

USUARIOS CRITICAN DECISIÓN

A través de una encuesta en redes sociales realizada por VANGUARDIA, la mayoría de los lectores cuestionó la decisión de revocar el permiso de operar de DiDi, señalando que los dejan sin alternativas de transporte.

“Nos dejan sin alternativas, InDriver es poco seguro, no puedes pagar con tarjeta y no factura. Uber con pocas unidades lo que encarece el servicio, aunque es seguro y puedes facturar sin problema alguno. Taxi pues no va para allá. Camión tarda hasta hora y media en pasar o de plano no pasa” escribió Diana C. Jiménez.

Por su parte, Raúl Cárdenas publicó: “Es como regresar a los años que había puro taxi y a empezar a corrreterarlos, es muy retrógrada la situación, lejos de ser una ciudad funcional”.

“Nos dejan sin transporte. No hay Uber (se supone que es más seguro y acepta tarjeta) DiDi funcionaba bien y tenía buenos precios. InDriver se ve muy poco seguro y no se puede pagar con tarjeta no dejan opciones”, cuestionó Carla Palacios.

Hasta las 00:00 horas de hoy, la encuesta digital tenía más de 200 comentarios y 250 reacciones.

LA SITUACIÓN DE LAS APP

Hay tres plataformas de transporte privado en la ciudad, solo una opera con permisos; los taxistas han exigido piso parejo:

DiDi

Entró en operación en 2019; este martes se anunció la revocación de su licencia.

InDriver

Comenzó con sus operaciones en Saltillo desde 2018; actualmente no tiene permisos de operación.

Uber

Aunque ingresó al mercado saltillense desde 2016, su presencia fue disminuyendo; hoy en día tiene pocos socios en activo.

Taxistas

Hay más de 6 mil 500 concesiones en la ciudad, desde que entraron las apps han pedido piso parejo.

