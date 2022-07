Sin permiso ni servicio: pipas de Saltillo no pueden brindar agua pese a solicitudes en NL

Pipas de Saltillo no pueden dar servicio porque no se cuenta con el presupuesto ni permisos para realizar los traslados

Compañías que brindan el servicio de distribución de agua en pipa manifestaron la solicitud constante de familias regias que solicitan se les lleve el líquido vital hasta los municipios de Nuevo León, sin embargo, las compañías no cuentan con permisos para llevar agua hasta aquella entidad.

Tal es el caso de empresas como Pipas de Agua Valdés de Saltillo, negocio que ha notado un aumento considerable en las llamadas para solicitar agua, ante la situación de sequía que vive Nuevo León.

No obstante, el servicio no puede otorgarse porque no se cuenta con el presupuesto ni la infraestructura para realizar los traslados:

“A cada rato nos hablan de allá de Monterrey para que vayamos a surtir pero eso no se puede, no hay servicio, es muy difícil llevar el agua hasta allá porque primero hay que considerar el riesgo de la carretera, luego el tiempo de traslado, la gasolina, pues no nos salen las cuentas”, explica un hombre quien prefirió omitir su nombre.

Por otro lado, dijo que en Saltillo también se ha incrementado la solicitud de llenado de cisternas y otros contenedores, además del llenado de brincolines y albercas, por el calor.

“Nosotros solamente damos servicio aquí en Saltillo y ha aumentado considerablemente; ahorita por las fechas porque hay muchas fiestas y la gente renta brincolines acuáticos y albercas, y sí les estamos llenando”, señala.

Además, dijo que hace poco más de dos semanas, un sector de la zona norte de Saltillo padeció la falta de agua, por lo que las familias tuvieron que recurrir al rellenado de contenedores con agua de pipa.

“Hubo una temporada que tuvieron problemas en las colonias del norte y por eso tuvimos muchas solicitudes, por la falta de agua”, explica.

La empresa Agua Ribe S.A. de C.V., tampoco está otorgando el servicio de traslado de agua en hasta la zona metropolitana de Nuevo León:

“Hemos tenido bastantes llamadas y qué más quisiéramos ayudar y llevar agua, pero no contamos con los permisos para sacar el líquido de Saltillo”, menciona la voz de una mujer al teléfono.

Al mismo tiempo señala que lo que sí podrían hacer es rentar las pipas con las que cuentan con capacidad de hasta 20 y 30 mil litros para llevar agua a Monterrey; trabajo que realizaría alguna compañía que cuente con los permisos para el traslado del líquido vital en pipa.

Esta misma situación se replicó en la empresa Pipas de Agua Aguilar, que también ha recibido un sinfín de solicitudes para llevar agua a Nuevo León, sin embargo, no cuentan con la infraestructura y permisos para realizar esta labor.

Por otro lado, el gerente de la compañía indicó que, en su caso, la venta de agua en pipa en la ciudad se ha reducido hasta un 60 por ciento debido al costo que conlleva brindar el servicio dado que el suministro incrementó entre 140 y 150 pesos, dependiendo la zona a donde se lleve el agua.

“Ha sido una temporada difícil, las ventas nos han pegado porque no hay, esperamos que la situación mejore pronto”, dice el gerente en entrevista para VANGUARDIA.