Solicitan padres de familia destitución de maestra por agresiones en Jardín de Niños de Saltillo

La maestra Mirta, quien trabaja en el Jardín de Niños “Francisco González Bocanegra”, en Saltillo, fue denunciada por presuntamente ejercer violencia en contra de sus alumnos durante las clases.

Karla N, madre de familia afectada, indicó en entrevista para VANGUARDIA que la docente, quien continúa en funciones, ejercía violencia verbal y física en contra de su hija, que egresó del plantel el año pasado y sufrió maltrato desde que ingresó al kínder.

“Acudimos varias veces a dar queja a la dirección, porque mi hija se quejaba de que la maestra no la dejaba ir al baño, luego de jaloneos, una vez nos dijo que la maestra Mirta le había dado una cachetada y fuimos a hablar con la dirección, solamente nos decían que ya no iba a volver a pasar, pero fue escalando”, dijo la madre de Luciana, la presunta afectada.

Frente al caso omiso que recibieron por parte del Jardín de Niños, decidieron acudir a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación en Coahuila (Sedu), donde no les han dado solución al momento.

“Nos han difamado, desacreditado, la maestra sigue con estas actitudes, ella puso una contrademanda que resultó a su favor, entonces no sabemos qué hacer”, expuso la madre de familia.

Y es que Luciana hoy presenta afecciones psicoemocionales, de las que derivan la necesidad de terapia psicológica para la pequeña, mismas que no se han otorgado por parte de instancias públicas.

VANGUARDIA consultó a la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Sedu, Carolina Castillo, al respecto del avance del caso, quedando al pendiente de respuesta.

SURGEN OTROS CASOS...

Testigos y madres de familia que también han experimentado el trato de la maestra Mirta se unieron junto con la denunciante para exigir una respuesta a la solicitud que pide se destituya a la docente.

“A mi hija cuando tenía 5 le decía que, como venía de otro kínder, era la que debía soportar groserías, que sus alumnos eran buenos niños, y todo porque mi hija le dijo que su anterior maestro era muy buen maestro y le enseñaba mejor”, atestiguó Maya Sandoval, también madre de familia.

Yessica, por su parte, mencionó que la docente acusada “también daba clases en la secundaria número 6 y nos trataba pésimo, es superprepotente y nos humillaba cada que podía, no me quiero ni imaginar lo que pasan niños más pequeños que no se pueden defender”.