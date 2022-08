Dijo que no quieren ser partícipes de un foro abierto en el que, al igual que en la eléctrica, se llevan a cabo los foros y nada se modifique, si lo que pretenden es utilizar como una vitrina electorera no vamos a participar en eso.

TORREÓN, COAH.- Mañana viernes se instalará el primer parlamento de la coalición Va por México, paralelo al impulsado por Morena en la Cámara de Diputados, para discutir la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el diputado federal del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón.

QUE ESCUCHEN PROPUESTAS O NO AVALARÁN LA REFORMA

“Nosotros estamos tratando de sensibilizar al partido oficial y que realmente se escuchen las propuestas, de lo contrario va a ser lo mismo que pasó con la reforma eléctrica en donde se tomó en cuenta absolutamente nada de las propuestas opositoras”, relató.

La coalición Va por México llevará la mejor propuesta para el partido oficial las tome en cuenta y llegar a acuerdos, pero si ellos vuelven a hacer lo mismo, donde no quieren hacer ningún cambio, donde no escuchan a la oposición, donde quieren imponer la propuesta del Ejecutivo, no pasará la reforma, así de fácil, explicó el diputado federal..