$!Tres de los cinco crímenes más violentos de Saltillo, se cometieron en el centro

En los últimos 15 años, Saltillo ha sido testigo de crímenes violentos. Algunos quizá no podrías ni imaginarlos. Pero este tipo de actos también forman parte de la ciudad.

Este es un recuento de 5 hechos diferentes que marcaron con tragedia la rutina de la capital. Destaca que 3 de ellos ocurrieron en la zona centro.

Recordarlos, olvidarlos, conmemorar a las víctimas, exigir justicia o condenar a los culpables, ya dependerá de quien lea estas historias que destacan por su alto impacto y grado de violencia.

No escribimos esto desde el morbo, tampoco para glorificar a victimarios, sino porque la historia de las ciudades también tiene esta cara. Una que no siempre nos gusta reconocer. Una que quizá vale la pena no olvidar y quizá hasta haya algo que aprender. Una que en entregas futuras ahondará en crímenes cada vez más enterrados décadas pasadas.

El multihomicida de la colonia Latinoamericana

Rogelio Flores Cruz, conocido como el “homicida multifacético de la colonia Latinoamericana”, cometió un asesinato múltiple el 2 de junio de 2019, en el que acabó con la vida de cuatro de sus familiares: José Antonio N, de 71 años; Hermelinda N, de 70 años; María Aurelia N, de 91 años; y Virginia N, de 61 años. Entre las víctimas se encontraban sus abuelos, su bisabuela y una tía abuela. Los cuatro fueron encontrados muertos en la calle Montevideo, en la colonia Latinoamericana, y en el ataque, Rogelio utilizó repetidamente un cuchillo para apuñalar a sus víctimas, así lo mencionó el reporte policiaco.