Sorprende en Morena decisión de Claudio Bres Garza de irse a Economía del Estado; se va alguien con experiencia para gobernar

Morena lamentó que el tres veces ex alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, se les haya ido al Gobierno del Estado y desconocen el porqué de su decisión, la que, consideró, fue equivocada.

Diego del Bosque, dirigente estatal en funciones de ese partido, dijo que al alejarse de ellos el ahora funcionario estatal de Morena, al menos saben con quién cuentan y con quién no “para rescatar Piedras Negras y para transformar Coahuila en 2023”.

Calificó de “un poco sorprendente” la decisión del ahora Secretario de Economía, pues al tendencia es al contrario, es decir, que de otros partidos busquen integrarse a Morena, aunque reconoció que con esto Bres regresa “a sus orígenes”.

“Yo lo que pienso es que son tiempos de definiciones, viene un proceso muy importante para todos los coahuilenses como es la gubernatura, las elecciones en 2023 y a pesar de todo creo que es bueno saber con quién se cuenta y con quién no”, expresó del Bosque.

“Desconocemos por qué tomó la decisión, aunque él no está afiliado a Morena, el fue candidato externo, y no soy hipócrita, hizo una muy buena administración en Piedras Negras y por problemas internos del movimiento no se pudo repetir en la alcaldía”, reconoció.

Ante esto, el dirigente morenista lamentó la decisión de Bres, además de calificarla como equivocada, pero subrayó que el movimiento de la 4T no depende de una persona.

“Creo que fue una decisión equivocada. Entonces lamentamos la decisión del señor Claudio Bres, pero este movimiento no depende de una persona, de un liderazgo, de un hombre, depende de la revolución de las conciencias de la ciudadanía”, subrayó.

Del Bosque reveló que tras la derrota en Piedras Negras, platicó con Bres en algunas ocasiones, incluso, añadió, habían trazado planes de trabajo.

“Habíamos trazado algunos planes de trabajo, desconozco (por qué se fue al Gobierno del Estado)...a lo mejor volvió a sus orígenes, pero, insisto, nuestro movimiento no se va a detener ni se va a caer”, recalcó.

Dijo que no porque se haya ido Bres al Gobierno del Estado van a salir a decir que la administración de Bres fue un desastre, sino que reconoció que es un político con experiencia para gobernar.

Como ya se informó, Bres Garza fue nombrado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como Secretario de Economía de Coahuila, en sustitución de Jaime Guerra Pérez.

El nuevo funcionario estatal se desempeñó como Alcalde Piedras Negras en tres ocasiones distintas, la última de ellas, la pasada administración municipal 2019- 2021, bajo las siglas de Morena.