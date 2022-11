También se podrán llevar piezas de nieve seca que no puede ser reciclada, ropa que ya no sirve y hule para emplayar, lo que será destinado a la fabricación de combustible alternativo por la empresa Holcim .

De acuerdo a Liliana Coronado Limón, subdirectora de Conservación del Patrimonio natural y Bienestar Animal, se pretende recaudar al menos 32 metros cúbicos y con ello, reducir el inactivo ambiental.

Además, agregó que a través de la recaudación de fondos se destina una parte a la reparación de daños a agricultores o ganaderos por ataques de osos negros a cultivos o hatos caprinos, vacunos y porcinos.

Asimismo, habrá expositores artículos de segunda mano, desde juguetes, calzado, ropa y electrodomésticos y brincolines así como exposiciones y talleres del Oso Negro; cada expositor donará de forma voluntaria una parte de sus ganancias para el FONDOSO.

El horario es de 11:00 a 17:00 horas. Quienes deseen participar en el Bazar pueden solicitar más información al teléfono 844 893 4000.

Por otra parte, reiteró su exhorto a la población para reportar avistamientos de oso negro, tanto en perímetros serranos, rurales o suburbanos de Coahuila, para su captura a cargo de personal especializado.

En caso encontrarse con alguno de estos mamíferos, abstenerse de darles de comer o agua; no provocarlo; no tomarse fotos y no tratar de capturarlo, porque se corre el riesgo de alguna agresión, ya que son animales salvajes, indicó.