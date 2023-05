Surgido de la lucha social, va ahora por diputación local

Contender por un distrito que él mismo denominó como “sui generis”, Francisco Gaytán, candidato a diputado local por el distrito XV, con sede en la capital coahuilense, asegura que siempre le han gustado los retos y las imposibilidades.

“Siempre me han gustado los retos, a veces hasta las cosas imposibles y difíciles. El camino ha sido tedioso, pero he tenido la oportunidad de brincar los obstáculos que el mismo sistema me pone”.

Comenzó su camino en la lucha social desde la Sociedad de Alumnos de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en los años 1974 a 1978.

“Empecé a trabajar por los compañeros, por los alumnos, con los maestros después; ocupé cargos delegacionales, en el mismo sindicato y la vida me ha dado la oportunidad de luchar, en algunos casos de llegar y en otros no, porque en la medida que esto avanza, se vuelve complicado”.

Francisco Gaytán asegura que Saltillo es una plaza difícil, complicada, acaparada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero con muchas necesidades en servicios básicos, educación y medio ambiente.

“El Distrito XV, es un distrito sui géneris; 45 por ciento es zona rural y el resto urbano, con causas diferentes. Son 97 comunidades rurales. He encontrado buena respuesta porque hay mucho hartazgo, mucho malestar por el abandono, la gente quiere un cambio, y la gente del campo es tajante, cuando dicen no, es no”.

Ex secretario de Estadística y Planeación, de Secretaría de Carrera Magisterial, del Servicio Médico y ex subdirector de Finanzas del Fondo de la Vivienda Magisterial de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el hoy aspirante a una curul cortó su carrera para no ser parte de imposiciones.

“A raíz de ahí se corta mi carrera, no estuvimos de acuerdo con la llegada de Carlos Moreira, (a la sección 38 del SNTE), yo no perdí tiempo, y me seguí dedicando con compañeros maestros de movimientos sociales”.

Esta lucha desde la disidencia lo llevó en 2012 a contender por una diputación federal, entonces por la coalición formada por Movimiento Ciudadano (MC), PT y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se disputó un distrito que abarcaba 13 municipios de las regiones Centro, Carbonífera y Desierto.

“Fui cercano a Andrés Manuel López Obrador, el voto duro de Coahuila lo sacamos, cerca de 33 mil votos”. En tribunales perdió la elección, ahí conoció al hoy candidato a la gubernatura del estado por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía, fue quien llevó el litigio.

“Mi lucha ha sido más social, desde asociación social con servicio a la comunidad, donde servimos desde hace 16 años; dotamos de medicamentos y aparatos ortopédicos que conseguimos con otras asociaciones con las que trabajamos en equipo”.

El candidato del PT por el Distrito XV llega a las comunidades rurales con un dinosaurio y un tigre; asegura que la gente identifica bien el espécimen que representa al sistema y busca que noten que el tigre puede representar un cambio a sus necesidades.

“En cien años el PRI demostraron, se quedaron y no se han ido, es tiempo que den la oportunidad para quien sí quiera servir a los ciudadanos”, refirió el abuelo de cinco nietos y padre de dos hijos.

Francisco Gaytán revela que para esta contienda electoral había pensado en no participar. “Ya había dicho yo que en esta lucha iba a colgar los guantes, pero hubiera sido muy egoísta no luchar para un amigo que busca un cambio”. Además, asegura que Coahuila vive un momento coyuntural en el que la misma gente sabe que un cambio democrático es necesario.