Tania Flores buscará la reelección como alcaldesa de Múzquiz

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, reveló que aunque todavía está en discusión cuál será el papel que jugará en el proceso electoral de 2024, la opción que buscará es quedarse en Múzquiz y entrar en competencia con su hermano, Tony Flores.

En una entrevista, la alcaldesa informó que los procesos internos del partido Morena todavía están en curso y que la opción que más le agrada es la de reelegirse para encabezar un nuevo período en Múzquiz.

“La opción para Tania es la reelección, obviamente”, dijo la alcaldesa después de no lograr avanzar en la contienda por la candidatura a una senaduría.

Tras revelar la noticia, Flores Guerra recordó que, para la contienda por la reelección a la presidencia del Ayuntamiento, no se necesita pedir una licencia, ya que se puede ser candidato y alcalde al mismo tiempo, siempre y cuando la actividad proselitista no intervenga con sus responsabilidades.

Agregó que la decisión de su hermano de solicitar licencia en el Congreso del Estado fue discutida anteriormente, y ambos entrarán en la contienda.

“Los dos estamos participando internamente en Morena. Sabemos que por temas de equidad de género, como lo dijo el partido, donde hay un hombre puede quedar un hombre. Es muy difícil que donde hay una mujer, ahora toque un hombre porque hay menos mujeres competitivas en el Estado”, expresó.

“La ley me da el derecho a reelegirme. Es algo que se platicó en familia. Mi hermano también pidió licencia, pero él sí estaba obligado”, dijo.

Sin embargo, agregó que la ruta todavía no ha sido concretada y que en las siguientes semanas tendrá que decidir entre esta y otra opción que ya le ha presentado su partido.

“Hay otra propuesta por parte de Morena; vamos a decidir qué hacer, pero mi tema sería más que nada local, me quedaría en Múzquiz. Si no fuera así, descansamos, agarra Tania dos años sabáticos y a descansar”, dijo.

Sobre su retiro en la contienda por la senaduría, Tania Flores no dio mayores detalles, pero afirmó que actualmente no está buscando “puestos políticos”.

“Le echamos todos los kilos, traíamos gente trabajando en todos los municipios grandes, pero la situación y el de arriba nos indicaron que no era la ruta y que no era el rumbo, pero estoy tranquila. No estoy obsesionada con puestos políticos”, indicó.