TecNM-Saltillo prepara carrera recreativa 5K para conmemorar su 75 aniversario

La justa deportiva, denominada “Camina, Corre, Trota 5K”, es organizada por la administración encabezada por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, en coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares y el comité organizador. La convocatoria contempla la participación de estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, personal docente y administrativo —tanto en activo como retirado—, egresados, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y corredores del público en general.

Con una carrera recreativa abierta a la comunidad tecnológica y al público en general, el Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM-Saltillo) celebrará el próximo 18 de octubre el 75 aniversario de su fundación, en una actividad que busca fomentar la convivencia, el deporte y el sentido de pertenencia entre estudiantes, egresados, trabajadores y ciudadanía.

El recorrido iniciará en el frontispicio del Tecnológico de Saltillo. La salida para participantes con discapacidad está programada a las 7:00 horas, mientras que el resto de los corredores arrancará cinco minutos después. La ruta abarcará el bulevar Venustiano Carranza hacia el sur, continuará por avenida Universidad hasta la calle Chihuahua, donde se realizará el primer retorno. Posteriormente avanzará hacia el norte hasta el bulevar Humberto Hinojosa Domínguez para regresar nuevamente al punto de salida y meta.

La competencia contará con categorías para estudiantes activos —desde primer hasta decimotercer semestre—, ExaTecs, personal docente y administrativo en activo e inactivo, jubilados y pensionados, personas con discapacidad y una categoría libre dirigida al público en general, todas en las ramas femenil y varonil. Los primeros lugares de cada categoría recibirán un trofeo durante la ceremonia de premiación que se efectuará en la explanada del instituto, encabezada por autoridades educativas e invitados especiales.

Las inscripciones estarán disponibles únicamente en línea del 3 de agosto al 2 de octubre de 2026 o hasta agotar el cupo. El costo de participación será de 300 pesos para todas las categorías e incluye el llamado “Burro Kit”, integrado por playera conmemorativa, número oficial, medalla para todos los finalistas, además de un paquete de recuperación con bebida hidratante, barra energética y fruta. Durante el recorrido también habrá puntos de hidratación y servicio médico para los participantes.

Los kits podrán recogerse los días 16 y 17 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en un módulo instalado en el frontispicio del TecNM-Saltillo. La institución precisó que no habrá registros el día de la competencia y que las inscripciones se realizarán exclusivamente por internet.

Como parte de los preparativos, el próximo 5 de agosto se llevará a cabo una rueda de prensa en el Centro de Información del TecNM-Saltillo, donde la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz y el cuerpo directivo presentarán los detalles logísticos y organizativos de la carrera que forma parte de las actividades conmemorativas por los 75 años de historia de la institución.