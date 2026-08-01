Coahuila llegará a la televisión internacional con la temporada 15 de Pati’s Mexican Table

La riqueza gastronómica, cultural y natural de Coahuila llegará a millones de espectadores alrededor del mundo con la temporada 15 de Pati’s Mexican Table, el reconocido programa de la chef y conductora Pati Jinich. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Turismo del estado, que anunció en sus redes sociales que la entidad será la protagonista de la nueva entrega de la producción televisiva que se estrenará el 4 de septiembre. A través de un mensaje, la dependencia destacó que esta participación representa una oportunidad para proyectar internacionalmente la identidad coahuilense. “Coahuila sigue conquistando miradas llevando su esencia al mundo”, expresó la Secretaría de Turismo, al agradecer que la producción eligiera al estado para mostrar su gastronomía, paisajes, cultura y tradiciones ante una audiencia global.

Como parte del anuncio del estreno, Pati Jinich compartió en sus redes sociales un mensaje en el que celebró los 15 años y 15 temporadas de Pati’s Mexican Table, a la que describió como la “quinceañera” del programa. La chef agradeció especialmente a Coahuila por haber sido escenario de esta entrega. “Gracias, Coahuila, ¡qué gran temporada será!”, escribió, además de reconocer el trabajo de su equipo de producción y del director José Barrera. La grabación de los episodios se realizó entre la primavera y el inicio del verano de este año, cuando la chef estadounidense de origen mexicano y su equipo recorrieron distintas regiones de la entidad. Entre los destinos que formarán parte de la temporada destaca el Valle de Cuatro Ciénegas, donde la producción documentó la vida en el desierto y el trabajo de productores locales. Ahí, Pati Jinich conoció el proceso de elaboración de quesos, yogures y tortillas tradicionales de trigo antiguo, además de degustar aguamiel recién extraído de los magueyes y recorrer ranchos característicos de la región. El itinerario también incluyó el Pueblo Mágico de Múzquiz, donde probó los tradicionales tacos de olla y visitó la comunidad de El Nacimiento para convivir con la comunidad mascoga, descendiente de personas afroamericanas que escaparon de la esclavitud en Estados Unidos y se establecieron en Coahuila hace más de un siglo. Durante la visita se documentaron sus costumbres, su legado histórico y su cocina tradicional. En Sabinas, la chef exploró la identidad ganadera del estado al recorrer establecimientos especializados en carne y conversar con carniceros sobre las técnicas y tradiciones que distinguen a la cocina del norte del país. También degustó algunos de los desayunos más representativos de la región, con los clásicos tacos como protagonistas. La ruta concluyó en la región Sureste, con recorridos por huertos de manzana y membrillo en Arteaga, así como una visita a Ramos Arizpe, donde conoció las populares “Dinoquesadillas”, una propuesta gastronómica que se ha convertido en fenómeno viral entre visitantes y habitantes del estado. Con esta producción, Pati Jinich continúa su labor de acercar al público internacional a regiones de México poco exploradas en la televisión, mostrando historias, ingredientes y tradiciones que reflejan la diversidad cultural del país. Para Coahuila, la participación en esta nueva temporada representa una importante ventana de promoción turística y gastronómica a nivel mundial.

¿QUIÉN ES PATI JINICH? Con una sólida formación en Ciencias Políticas y una maestría en Estudios Latinoamericanos, Patricia Jinich dio un giro radical a su carrera profesional al abandonar su faceta como analista en un centro de investigación para dedicarse por completo a la diplomacia cultural a través de la gastronomía. Como chef residente del Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., Jinich comenzó a utilizar los sabores y las recetas de su país natal no solo como alimento, sino como una poderosa herramienta de narrativa histórica e identidad, sentando las bases de lo que se convertiría en una de las plataformas culinarias más influyentes de la televisión estadounidense. El salto a la escena internacional se consolidó con el estreno de Pati’s Mexican Table en la televisión pública de Estados Unidos (PBS). A lo largo de más de una década al aire, el programa ha evolucionado de ser un espacio de cocina tradicional a convertirse en una serie documental de viajes y antropología culinaria; en ella, Jinich recorre las diversas regiones de México para dar voz a productores locales, preservar ingredientes autóctonos y desmitificar los estereotipos sobre la comida mexicana. Esta labor le ha valido múltiples nominaciones y galardones de la prestigiosa Fundación James Beard, así como premios Emmy que reconocen su carisma y rigurosidad en la pantalla.

Más allá del entretenimiento, el quehacer actual de Jinich destaca por su profundo enfoque social y fronterizo, plasmado en proyectos documentales como La Frontera. En estas producciones, la chef explora la complejidad de las comunidades binacionales, demostrando cómo la comida sirve como un tejido conector que desafía las divisiones geopolíticas. A través de sus libros de cocina superventas y sus constantes colaboraciones editoriales, Pati Jinich se ha consolidado como una de las embajadoras culturales más respetadas de México, transformando la gastronomía en un lenguaje universal de entendimiento y respeto mutuo.

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Televisión Gourmet

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Coahuila

