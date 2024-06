‘Tengo el sueño de una casa grande, espaciosa’: Édgar, habitante de Saltillo

Édgar Villanueva, de 28 años, reparador de transmisiones de la empresa General Motors , siempre había soñado con tener una casa grande, espaciosa y digna para él y su familia. El día que fue con su mujer y su hijo a la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo , para ver algunas opciones de vivienda, se llevó la desilusión de su vida. Resultó que en esa zona, a pesar de estar alejada de la ciudad, las edificaciones eran caras y sus puntos en Infonavit no le alcanzaban ni con mucho para hacerse de un lugar donde vivir.

Con eso de que los precios de las viviendas se han encarecido un 60 por ciento en los últimos tres años, y de que muchos obreros como Édgar tienen bajas cotizaciones en el Infonavit, pues no le ajusta su crédito ni siquiera para la vivienda más barata, que es de 350 mil pesos.

“Tengo puntos, pero no me alcanza para una casa más o menos grande, aceptable, y se ha visto que las casas entre más chicas, más caras. Donde quiera que vayas están igual de chiquitas ”, dice.

REPARA AUTOS... PERO NO PUEDE COMPRAR UNO

¿De dónde iba a sacar Édgar para tanto, él que trabaja reparando transmisiones de automóvil y no puede estrenar uno? La mayor parte de lo que gana, dos mil 800 semanales, trabajando turnos de 12 horas de lunes a jueves en la planta automotriz, se le va en comida y en la compra de la despensa. Por eso es que en los dos años que lleva viviendo en unión libre con su pareja no ha podido comprar siquiera muebles. “Y como el niño ya está grande, come como un adulto. Nos falta sala y comedor”.

Seguro que Édgar está entre la población asalariada que este año gastará hasta el 40 por ciento de su ingreso tan solo en comprar la canasta básica. Édgar tiene la preparatoria trunca; desertó, platica, a unos meses de terminar el último año de su carrera de mecatrónica en el CBTIS 97, todo porque en ese tiempo a sus padres los despidieron y él, como muchos otros jóvenes, debió abandonar la escuela.