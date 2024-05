Termina Diana Hernández actividades de campaña con caravana

La candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Saltillo, Diana Hernández, cerró su campaña con una caravana por las calles de Saltillo, a donde aseguró que llegó la “marea roja” del partido al que representa.

“La marea roja llegó a Coahuila, porque el PT es el mejor partido”, fue la consigna que gritaron previo al arranque, donde decenas de carros ondeaban banderas y portaban los colores rojo y amarillo.

En la caravana estuvo presente el candidato a legislador, Ricardo Mejía ‘El Tigre’, quien junto a Diana Hernández, recorrió las calles del primer cuadro de la ciudad y saludaban a la población.

Diana Hernández manejaba y Ricardo Mejía la acompañaba como copiloto.

“Hoy, simbólicamente se concluyen las actividades. Muy buena respuesta de la gente por la calles de Saltillo. Una gran respuesta. El PT es la 4T y sin la 4T no hay plan C y vamos con Diana Hernández para ser alcaldesa de Saltillo”, dijo Mejía.

Por su parte, la candidata indicó que “son la mejor opción para gobernar Saltillo. No bromas, no somos aspiracionistas, no oportunistas, vota realmente por una mujer preparada con conocimiento de derechos humanos. Somos la opción para gobernar”.