Comienzan las primeras grandes redadas de migración en Nueva York bajo la ofensiva de Trump

Entre ellos se encontraba un ciudadano dominicano con una notificación roja de Interpol buscado por un doble homicidio en República Dominicana, dijo Fox.

Noem compartió imágenes de una de las primeras redadas y dijo que mostraban a “un extranjero criminal con cargos de secuestro, asalto y robo”.

“Estamos haciendo esto bien: estamos haciendo exactamente lo que el presidente @realDonaldTrump prometió al pueblo estadounidense: hacer que nuestras calles sean seguras”.

Una redada realizada la madrugada del martes despertó a los residentes de un edificio de apartamentos de Ogden Avenue en el Bronx con un fuerte estruendo, dijeron los vecinos que vieron cómo sacaban a un sospechoso.

“Cuando lo sacaron, tenía grilletes en las muñecas y los pies”, dijo una mujer que vive en el edificio pero que no quiso ser identificada.

“Su rostro tenía una expresión de enojo real. Era extraño. He vivido aquí muchos años y nunca lo he visto entrar o salir del edificio”.

Los vecinos dijeron que habían visto a una mujer y varios niños en el apartamento allanado, pero no al hombre que fue llevado esposado.

“Todos en el edificio se preguntan a quién más van a buscar. ¿Cómo están seleccionando a la gente? ¿Sólo se trata de gente que ha estado en el sistema y que ha sido detenida? Aquí hay mucha gente que no tiene sus papeles y hay mucho miedo”, dijo.

“Necesitamos saber cómo están seleccionando a la gente que van a venir y que van a traer”.

Otro vecino lo calificó como “una gran operación” dirigida por agentes de Seguridad Nacional, y la puerta de metal del apartamento allanado fue destrozada con una palanca.

“Se les dará el debido proceso. No importa si cometieron delitos o no, si están aquí ilegalmente o no, se les dará el debido proceso, así que está bien. No me opongo. Lo que sea que supuestamente hayan hecho”, dijo el vecino, señalando que la familia que vivía en el apartamento que fue allanado estaba formada por un hombre, una mujer y varios niños.

Bajo la atenta mirada del zar fronterizo Tom Homan, los federales han estado deteniendo a cientos de inmigrantes criminales diariamente en ciudades santuario en todo el país desde que Trump asumió el cargo.

Los agentes han visitado Chicago, Seattle, Atlanta, Boston, Los Ángeles y Nueva Orleans como parte del esfuerzo por expulsar a los infractores de la ley del país.

Homan advirtió en ABC News el domingo pasado que cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente “está sobre la mesa” para la deportación.

“Veremos que las cifras aumentan de manera constante, la cantidad de arrestos en todo el país, a medida que abramos la brecha”, dijo. “En este momento, se está concentrando en amenazas a la seguridad pública [y] a la seguridad nacional. Esa es una población más pequeña.

“Vamos a hacerlo de manera prioritaria, esa es la promesa del presidente Trump. Pero a medida que se abra esa puerta, habrá más arrestos en todo el país”.

Trump flexibilizó las restricciones sobre cómo los funcionarios de inmigración pueden abordar las redadas de deportación, eliminando las prohibiciones de registrar iglesias, juzgados y otros sitios “sensibles” en los que los inmigrantes ilegales se han escondido históricamente para evitar caer en el radar de los federales.

El alcalde Eric Adams dijo la semana pasada antes de la ofensiva que los funcionarios de la ciudad se “coordinarían” con ICE para manejar a los criminales migrantes, pero todavía estaban analizando la nueva regla de Trump que permite redadas en áreas “sensibles”.

Adams ha tratado de calmar las preocupaciones de los inmigrantes neoyorquinos que tienen miedo de verse atrapados en redadas indiscriminadas.

El Departamento de Policía de Nueva York envió un memorando interno obtenido recordando a los policías que pueden asociarse con ICE en investigaciones criminales, pero no en deportaciones federales, que son asuntos civiles bajo el estatus de santuario de la ciudad.

ICE dijo que realizó 1,179 arrestos y presentó 853 órdenes de detención el lunes después de haber llevado a cabo 956 arrestos y emitido 554 órdenes de detención el domingo previo a la acción del martes en la Gran Manzana.