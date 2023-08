Tocará a padres lidiar con confusión que generarán nuevos libros de texto: Párroco de Acuña

Pide Iglesia esforzarse para no dejar todo en manos de la escuela, sobre todo al tratar temas tan delicados como la educación sexual

ACUÑA, COAH.- Para la Iglesia Católica, serán los padres quienes tendrán que lidiar con la confusión que les generarán a sus hijos los nuevos libros de texto gratuitos, si es que se resuelve que se repartan en las escuelas de Coahuila.

De acuerdo con el párroco de la iglesia San Fráncico de Asís, José Raúl Pérez Contreras, dijo que no solo tiene que ver los graves errores con los que cuentan los libros, sino que temas tan delicados como la educación sexual, no está acorde a cada etapa de la vida, por lo que lejos de generar una preocupación, es una alerta para que los padres de familia trabajen extras con sus hijos en casa.

“He visto los varios comentarios que se han hecho, algunos a favor y otros en contra; he estado al pendiente de ese tema. Si bien no he visto en sí lo libros, pero en sí los comentarios que han surgido y de llamar la atención y alarmar el que estemos hablando de libros que traigan errores.

“O sea, cómo un libro que va a enseñar va a tener errores; cualquier otro libro puede tenerlos, pero uno que trata de enseñar, habla que desde el inicio no está bien hecho”, comentó.

El párroco dijo que más allá de las fechas equivocadas y errores ortográficos, hay temas sensibles como el de la sexualidad, cosa que es alarmante y en el cual los padres de familia deberán hacer un gran esfuerzo para evitar que, más allá de enseñar a los hijos, se cree una gran confusión.

“Yo los exhortaría, es más hasta les suplicaría a los papás que estén al pendiente; hoy sabemos que la labor es complicada por los tiempos, pero pues sí, si el sistema educativo ofrece carencias, de alguna manera hay que buscar estar al pendiente para cubrirlas, porque se trata de la formación, de la educación de los hijos, cosa que no es menor”, apuntó.