Arranca en Torreón Penta Park Laguna, con inversión de 300 mdp

En su intervención, el Gobernador subrayó que este desarrollo es prueba del dinamismo económico de La Laguna. A pesar de los retos globales, afirmó que Coahuila mantiene su atractivo gracias a la seguridad, la paz laboral y la infraestructura competitiva.

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio el banderazo de inicio a Penta Park Laguna, complejo industrial de Grupo JIBE que requirió una inversión de 300 millones de pesos, consolidando la confianza empresarial en la entidad.

“Esta inversión es síntoma de certeza. Grupo JIBE apuesta por Torreón porque existen las condiciones ideales, lo que se traduce en mejores oportunidades laborales para los ciudadanos”, expresó el mandatario estatal.

Asimismo, Manolo Jiménez Salinas adelantó que próximamente se oficializarán más anuncios de inversión, derivados de la intensa agenda de promoción económica que encabeza su gobierno.

Por su parte, Diego Jiménez Berumen, directivo de Grupo JIBE, detalló que el parque cuenta con macrolotes comerciales y 36 espacios industriales —de hasta 960 metros cuadrados—, enfocados en manufactura, logística y distribución.

El sitio integrará tecnología de seguridad de última generación, vialidades diseñadas para carga pesada e infraestructura de vanguardia.

El proyecto impulsará la economía local con 80 empleos directos en su etapa de edificación, además de las plazas fijas que se crearán conforme el parque inicie operaciones.

Al tomar la palabra, el alcalde Miguel Ángel Riquelme enfatizó que el flujo de capitales es resultado directo de la coordinación institucional y las garantías de seguridad vigentes.

Resaltó que los más de 25 parques industriales en Torreón consolidan a la ciudad como un nodo logístico estratégico en el norte de México, potenciado por su conectividad y mano de obra calificada.

Finalmente, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, coincidió en que estas inversiones son pilares de la estrategia estatal para elevar la calidad del empleo y fortalecer la competitividad de Coahuila en los mercados globales.