Arranca en Torreón Penta Park Laguna, con inversión de 300 mdp

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    Arranca en Torreón Penta Park Laguna, con inversión de 300 mdp
    Manolo Jiménez encabezó el arranque de Penta Park Laguna, proyecto industrial con inversión de 300 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

Inició la construcción del nuevo complejo industrial que fortalecerá el desarrollo económico y la generación de empleo en Torreón

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio el banderazo de inicio a Penta Park Laguna, complejo industrial de Grupo JIBE que requirió una inversión de 300 millones de pesos, consolidando la confianza empresarial en la entidad.

En su intervención, el Gobernador subrayó que este desarrollo es prueba del dinamismo económico de La Laguna. A pesar de los retos globales, afirmó que Coahuila mantiene su atractivo gracias a la seguridad, la paz laboral y la infraestructura competitiva.

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“Esta inversión es síntoma de certeza. Grupo JIBE apuesta por Torreón porque existen las condiciones ideales, lo que se traduce en mejores oportunidades laborales para los ciudadanos”, expresó el mandatario estatal.

Asimismo, Manolo Jiménez Salinas adelantó que próximamente se oficializarán más anuncios de inversión, derivados de la intensa agenda de promoción económica que encabeza su gobierno.

Por su parte, Diego Jiménez Berumen, directivo de Grupo JIBE, detalló que el parque cuenta con macrolotes comerciales y 36 espacios industriales —de hasta 960 metros cuadrados—, enfocados en manufactura, logística y distribución.

El sitio integrará tecnología de seguridad de última generación, vialidades diseñadas para carga pesada e infraestructura de vanguardia.

El proyecto impulsará la economía local con 80 empleos directos en su etapa de edificación, además de las plazas fijas que se crearán conforme el parque inicie operaciones.

Al tomar la palabra, el alcalde Miguel Ángel Riquelme enfatizó que el flujo de capitales es resultado directo de la coordinación institucional y las garantías de seguridad vigentes.

Resaltó que los más de 25 parques industriales en Torreón consolidan a la ciudad como un nodo logístico estratégico en el norte de México, potenciado por su conectividad y mano de obra calificada.

Finalmente, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, coincidió en que estas inversiones son pilares de la estrategia estatal para elevar la calidad del empleo y fortalecer la competitividad de Coahuila en los mercados globales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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