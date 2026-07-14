Falla de motor la causa del aterrizaje forzoso de avioneta proveniente de Piedras Negras, Coahuila

Monterrey, Nuevo León.- Un paro de motor habría sido la causa que llevó a que una avioneta proveniente de Piedras Negras, Coahuila realizará un aterrizaje de emergencia en el poblado Zacatequitas, en Nuevo León, ayer.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) estableció que el incidente se registró a las 14:45 horas del lunes 13 de julio.

“La Comandancia del Aeropuerto Internacional de Monterrey, recibió un reporte de la aeronave Caravan operada por Aero Transportes Rafilher S.A. de C.V (Aerus)”, detalló la dependencia federal.

Precisó que en la aeronave viajaban tres personas, dos tripulantes y una pasajera, cubría la ruta Piedras Negras-Monterrey.

Sin embargo, la aeronave declaró emergencia por paro de motor efectuando un aterrizaje de emergencia en el mencionado poblado a 2.5 millas náuticas del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Derivado de lo anterior, personal de la Comandancia del Aeropuerto Internacional de Monterrey, inició las acciones de búsqueda y localización de las personas a bordo y de la aeronave: a las 15:24 horas fueron identificados y a los afectados se les brindó atención médica”, indicó.

La AFAC expuso que con relación a estos hechos inició una investigación administrativa.