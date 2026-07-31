Canacintra Torreón reconoce la labor de los mandos de la XI Región Militar y de la Sexta Zona Militar

TORREÓN, COAH.- Durante la presentación del Reporte Mensual de Seguridad correspondiente a mayo, junio y julio de 2026, el Consejo Directivo de Canacintra Torreón destacó que la tranquilidad y la coordinación institucional son factores determinantes para atraer inversiones, conservar empleos y fortalecer la competitividad de la industria regional. En la reunión se dieron a conocer los acontecimientos más relevantes en materia de seguridad, así como los convenios, alianzas estratégicas y acciones emprendidas en beneficio de las empresas afiliadas al organismo.

Como parte del encuentro, la cámara empresarial entregó reconocimientos al general de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y al general de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar. Canacintra Torreón reconoció la labor, disposición y compromiso de ambos mandos militares con el fortalecimiento de la seguridad en Coahuila. De acuerdo con el organismo, estas acciones han contribuido a generar un entorno favorable para la actividad productiva y el desarrollo de la Comarca Lagunera. El presidente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, señaló que los resultados obtenidos en materia de seguridad se reflejan directamente en el crecimiento de la región y en la confianza de la comunidad industrial. Agregó que contar con condiciones de estabilidad permite a las empresas operar con mayor certidumbre, impulsar nuevos proyectos y mantener las fuentes de empleo que sostienen la economía lagunera.

Asimismo, reiteró que Canacintra continuará promoviendo acciones, convenios y alianzas que fortalezcan a la industria, generen valor para sus socios y mantengan una estrecha coordinación con las autoridades encargadas de preservar la seguridad. La cámara empresarial sostuvo que la colaboración entre la iniciativa privada, las Fuerzas Armadas y los distintos órdenes de gobierno es indispensable para consolidar a La Laguna como una región segura, competitiva y atractiva para nuevas inversiones.

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