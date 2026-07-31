Canacintra Torreón reconoce la labor de los mandos de la XI Región Militar y de la Sexta Zona Militar

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Canacintra Torreón reconoce la labor de los mandos de la XI Región Militar y de la Sexta Zona Militar
    La cámara empresarial entregó reconocimientos a los comandantes de la XI Región Militar y de la Sexta Zona Militar por su labor en materia de seguridad. SANDRA GÓMEZ

La cámara empresarial afirmó que la estabilidad del estado favorece la llegada de inversiones, la generación de empleo y la competitividad regional

TORREÓN, COAH.- Durante la presentación del Reporte Mensual de Seguridad correspondiente a mayo, junio y julio de 2026, el Consejo Directivo de Canacintra Torreón destacó que la tranquilidad y la coordinación institucional son factores determinantes para atraer inversiones, conservar empleos y fortalecer la competitividad de la industria regional.

En la reunión se dieron a conocer los acontecimientos más relevantes en materia de seguridad, así como los convenios, alianzas estratégicas y acciones emprendidas en beneficio de las empresas afiliadas al organismo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/anuncia-miguel-riquelme-acuerdo-con-simas-rural-para-garantizar-el-suministro-de-agua-en-torreon-AG22536413

Como parte del encuentro, la cámara empresarial entregó reconocimientos al general de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y al general de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar.

Canacintra Torreón reconoció la labor, disposición y compromiso de ambos mandos militares con el fortalecimiento de la seguridad en Coahuila. De acuerdo con el organismo, estas acciones han contribuido a generar un entorno favorable para la actividad productiva y el desarrollo de la Comarca Lagunera.

El presidente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, señaló que los resultados obtenidos en materia de seguridad se reflejan directamente en el crecimiento de la región y en la confianza de la comunidad industrial.

Agregó que contar con condiciones de estabilidad permite a las empresas operar con mayor certidumbre, impulsar nuevos proyectos y mantener las fuentes de empleo que sostienen la economía lagunera.

$!Integrantes de Canacintra Torreón conocieron el Reporte Mensual de Seguridad y revisaron las acciones realizadas entre mayo y julio de este año.
Integrantes de Canacintra Torreón conocieron el Reporte Mensual de Seguridad y revisaron las acciones realizadas entre mayo y julio de este año. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, reiteró que Canacintra continuará promoviendo acciones, convenios y alianzas que fortalezcan a la industria, generen valor para sus socios y mantengan una estrecha coordinación con las autoridades encargadas de preservar la seguridad.

La cámara empresarial sostuvo que la colaboración entre la iniciativa privada, las Fuerzas Armadas y los distintos órdenes de gobierno es indispensable para consolidar a La Laguna como una región segura, competitiva y atractiva para nuevas inversiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reconocimiento
Seguridad
militares

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
MalcrIAdo

MalcrIAdo
true

¿Fortalecer al municipio? Lo que viene
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Originalmente, la imagen tenía como destino Guadalajara, pero terminó en Saltillo tras un recorrido que forma parte de la tradición religiosa local.

La Cofradía y familia Castillo: más de un siglo custodiando al Santo Cristo de Saltillo
A pesar de una caída respecto a la última medición, la entidad registra un porcentaje superior a la media nacional de 32.7%.

Coahuilenses, de los usuarios más activos en redes sociales; en el Top 10 a nivel nacional

Oscar Colás volvió a responder con el bat en una noche que acercó a Saraperos a la pelea por los playoffs de la Zona Norte.

Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia
Mauro Núñez Ojeda se declaró culpable de narcotráfico en una corte de EU; el acuerdo contempla una posible condena de cadena perpetua.

‘El Jando’, piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada aceptó cargos de narcotráfico en EU
Donald Trump revocará licencias de camioneros

Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos