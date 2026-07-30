Anuncia Miguel Riquelme acuerdo con Simas Rural para garantizar el suministro de agua en Torreón

TORREÓN, COAH.- El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís , dio a conocer que entablará una reunión de trabajo con José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente general de Simas Rural, a fin de coordinar acciones inmediatas entre dicho organismo y Simas Torreón que permitan afianzar el abasto de agua potable en el municipio.

Riquelme Solís explicó que el objetivo central de este acercamiento es asegurar que no se registren fallas de presión a ninguna hora del día. Para ello, el munícipe plantea retomar la sinergia operativa que anteriormente mantenían la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y la paramunicipal, abriendo válvulas de forma estratégica para compensar los sectores de mayor demanda.

La atención prioritaria se enfocará en las colonias del sector norte y los ejidos, áreas operadas por Simas Rural que actualmente experimentan un acelerado crecimiento poblacional impulsado por nuevos fraccionamientos y el desarrollo comercial e industrial.

Asimismo, el edil detalló el diagnóstico actual de la infraestructura municipal: tras la inspección de los pozos a cargo de Simas Torreón, se identificó que en algunos casos es indispensable profundizar la perforación para extraer mayor caudal, mientras que en otros se requiere renovar equipos o completar la infraestructura física.

El alcalde precisó que estas maniobras técnicas, aunque no son complejas, demandan más de una semana de ejecución continua.

Por tal motivo, enfatizó que su administración ya planifica las intervenciones con anticipación para prevenir y minimizar los impactos en la rutina de las familias torreonenses.