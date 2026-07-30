Anuncia Miguel Riquelme acuerdo con Simas Rural para garantizar el suministro de agua en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Anuncia Miguel Riquelme acuerdo con Simas Rural para garantizar el suministro de agua en Torreón
    Simas Torreón evalúa profundizar pozos y renovar equipos para mejorar el abasto de agua. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Agua

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Miguel Riquelme

Organizaciones


SIMAS

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció una reunión con Simas Rural para coordinar acciones que fortalezcan el suministro de agua potable, especialmente en el norte de Torreón y los ejidos

TORREÓN, COAH.- El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que entablará una reunión de trabajo con José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente general de Simas Rural, a fin de coordinar acciones inmediatas entre dicho organismo y Simas Torreón que permitan afianzar el abasto de agua potable en el municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gestiona-torreon-alternativas-de-pago-ante-conagua-y-cfe-para-aligerar-pasivos-del-simas-GG22530006

Riquelme Solís explicó que el objetivo central de este acercamiento es asegurar que no se registren fallas de presión a ninguna hora del día. Para ello, el munícipe plantea retomar la sinergia operativa que anteriormente mantenían la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y la paramunicipal, abriendo válvulas de forma estratégica para compensar los sectores de mayor demanda.

La atención prioritaria se enfocará en las colonias del sector norte y los ejidos, áreas operadas por Simas Rural que actualmente experimentan un acelerado crecimiento poblacional impulsado por nuevos fraccionamientos y el desarrollo comercial e industrial.

Asimismo, el edil detalló el diagnóstico actual de la infraestructura municipal: tras la inspección de los pozos a cargo de Simas Torreón, se identificó que en algunos casos es indispensable profundizar la perforación para extraer mayor caudal, mientras que en otros se requiere renovar equipos o completar la infraestructura física.

El alcalde precisó que estas maniobras técnicas, aunque no son complejas, demandan más de una semana de ejecución continua.

Por tal motivo, enfatizó que su administración ya planifica las intervenciones con anticipación para prevenir y minimizar los impactos en la rutina de las familias torreonenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Miguel Riquelme

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Jesús González recibió el nombramiento como nuevo director de Seguridad Pública de General Cepeda.

Relevan a director de Seguridad Pública de General Cepeda
Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni los planteles han informado cómo se aplicará la disposición federal en Coahuila.

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila
Para evitar desagradables sorpresas, autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas con llave antes de salir de casa durante el periodo vacacional.

Coahuila: Recomiendan asegurar viviendas antes de salir de vacaciones
Efraín Cobarrubias Rincón, exobrero del departamento BOF de Planta 1, murió la noche del miércoles a causa de un paro cardíaco.

Muere otro extrabajador de AHMSA; suman 85 fallecidos desde el cierre de la empresa
Agsal concluyó la reparación de la línea de conducción y comenzó el proceso de llenado y presurización de la red para recuperar el suministro.

Restablecimiento del servicio de agua en Saltillo será gradual; podría tardar hasta tres días
Activistas y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y atención a las víctimas indirectas.

Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección
En la trampa

En la trampa
Carga perpetua

Carga perpetua