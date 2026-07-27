Coahuila: Golpea ‘epidemia’ de burnout, sumando mil 270 consultas ante el IMSS

La llamada “epidemia” del agotamiento laboral está impactando la salud de los trabajadores en Coahuila. De acuerdo con información oficial obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la entidad acumula mil 270 consultas por diagnóstico de burnout entre enero de 2021 y abril de 2026. Los registros muestran que los principales centros industriales y fronterizos concentran la mayor incidencia del llamado “síndrome del trabajador quemado”.

Las estadísticas del IMSS revelan que la presión laboral no se distribuye de manera uniforme en el estado. Torreón encabeza la lista con 384 consultas por burnout durante el periodo analizado. Le sigue Piedras Negras, con 315 atenciones, lo que la convierte en el segundo foco de mayor incidencia. Saltillo ocupa el tercer lugar, con 247 diagnósticos registrados. Otros municipios con una carga importante de este padecimiento son Monclova, con 102 casos, y Acuña, con 80. El reporte abarca un total de 19 municipios, lo que evidencia que el burnout no es un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades. También se registran casos en localidades de menor tamaño, como Francisco I. Madero, con 35; San Juan de Sabinas, con 28, y Ramos Arizpe, con 22.

MÁS ALLÁ DEL CANSANCIO La atención de un paciente con sospecha de burnout no es un proceso simple. De acuerdo con la respuesta institucional del IMSS, el protocolo inicia en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) o en el servicio de Medicina del Trabajo. El primer paso consiste en una valoración clínica integral para establecer un diagnóstico diferencial. Los médicos deben descartar padecimientos que pueden presentar síntomas similares al agotamiento laboral, como depresión, trastornos de ansiedad, síndrome de fatiga crónica o agotamiento de origen no laboral.

Una vez confirmado que el malestar está directamente relacionado con el entorno de trabajo, se implementa un tratamiento integral. Este incluye atención especializada en Psicología o Psiquiatría, además de la intervención de la Coordinación de Salud en el Trabajo para evaluar los factores de riesgo psicosocial presentes en la empresa, conforme a la normatividad laboral vigente.

Asimismo, se emiten recomendaciones para corregir las condiciones laborales que originan el problema y se brinda capacitación sobre manejo del estrés y prevención de riesgos psicosociales. A pesar de que existe un protocolo definido para el diagnóstico y tratamiento del burnout, la información sobre incapacidades laborales derivadas de este padecimiento sigue siendo limitada.

Al solicitar el número de incapacidades emitidas en Coahuila durante 2025 por este diagnóstico, el IMSS respondió que dicha información no se encuentra centralizada en la Unidad de Transparencia, sino que corresponde exclusivamente a la Coordinación de Salud en el Trabajo de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Económicas. La ausencia de estos datos dificulta dimensionar cuántos trabajadores han tenido que suspender temporalmente sus actividades a causa del burnout y refleja los retos que aún enfrenta el sistema para registrar y reconocer plenamente este padecimiento como una afectación relacionada con el trabajo.