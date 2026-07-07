Demanda la diputada Verónica Martínez priorizar infraestructura carretera para Coahuila ante la SICT

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Torreón
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    Demanda la diputada Verónica Martínez priorizar infraestructura carretera para Coahuila ante la SICT
    Verónica Martínez solicitó a la SICT acelerar las obras en las carreteras Torreón-Saltillo, Monclova-Saltillo y atender de forma prioritaria el tramo Los Chorros. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La diputada federal Verónica Martínez pidió a la SICT dar continuidad a proyectos carreteros prioritarios para Coahuila, con énfasis en la modernización de vías estratégicas y la rectificación del tramo Los Chorros

CDMX.- Durante una mesa de trabajo en la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, la legisladora federal Verónica Martínez García hizo un llamado urgente al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Mtro. Jesús Antonio Esteva, para dar continuidad a proyectos de conectividad esenciales para el estado de Coahuila.

La diputada enfatizó que, para el desarrollo de la entidad, es imperativo garantizar la conservación y el mantenimiento integral del tramo carretero Torreón-Saltillo, así como concretar la modernización y ampliación de la ruta Monclova-Saltillo. Estos trabajos, señaló Martínez, son fundamentales para elevar los estándares de seguridad vial y potenciar la competitividad logística de la región.

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Un punto crítico abordado por la legisladora fue la necesaria rectificación del tramo conocido como “Los Chorros”. Al respecto, Martínez García subrayó que este proyecto ha sido una de sus principales banderas legislativas debido a los constantes riesgos que representa para los automovilistas, calificándolo como un sector “por demás peligroso” que requiere atención inmediata.

La representante lagunera destacó que la infraestructura carretera no es solo una obra física, sino un activo social que impacta en la calidad de vida de las familias y en la eficiencia del traslado de mercancías.

La diputada reiteró que la gestión de estas obras exige una estrecha colaboración entre los distintos niveles de gobierno. “La mejora de nuestras carreteras representa una inversión en seguridad, movilidad y calidad de vida. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez bajo una agenda que fortalezca el desarrollo y la infraestructura de Coahuila”, puntualizó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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