Compartirán hallazgos sobre la historia de Saltillo entre charlas y ponencias

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    Compartirán hallazgos sobre la historia de Saltillo entre charlas y ponencias

Del 14 al 17 de julio se llevarán a cabo las XIX Jornadas de Historia, con la participación de historiadores e investigadores de la región

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Historicas invita al público general a ser parte de las XIX Jornadas de Historia, que se llevarán a cabo del 14 al 17 de julio en el auditorio Juan Antonio de la Fuente del Recinto de Juárez de 10:00 a 13:00 horas, con entrada libre.

Se trata de una serie de mesas temáticas y ponencias con expertos en la materia donde se discutirán temas del pasado novohispano de Saltillo, su cultura indígena, la urbanización de la ciudad, colonización, legado juarista, la Guerra Cristera y su historia contemporánea.

Además, se reindirá homenaje al cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, por su destacada trayectoria y sus aportaciones al conocimiento y preservación de la historia de Coahuila.

Participarán destacadas figuras de la historiografía y la divulgación histórica local como María Elena Santoscoy, Ariel Gutiérrez Cabello, Arturo Villarreal Reyes, Esperanza Dávila Sota, Iván Vartan Muñoz y Alberto Isaí Suárez, entre otros.

Martes 14 de julio

Después de la ceremonia inaugural iniciarán los trabajos con la Mesa 1: “Sucesos del pasado virreinal”, coordinada por María Elena Santoscoy Flores, con ponencias de Juan Casas, Blanca López de Mariscal, Ariel Gutiérrez Cabello y Arturo E. Villarreal Reyes, quienes abordarán temas relacionados con la cultura indígena novohispana, la nomenclatura histórica de Saltillo y la construcción de la antigua parroquia de la ciudad.

Posteriormente se desarrollará la Mesa 2: “Prácticas sanitarias y urbanización”, moderada por Esperanza Dávila Sota, con la participación de Antonio Guerrero Aguilar y Fabián Antonio Ramírez Muñoz, quienes presentarán investigaciones sobre medicina tradicional y la historia de la tuberculosis en Nuevo León.

Miércoles 15 de julio

La jornada iniciará con la Mesa 3: “Política, religión y diplomacia”, coordinada por Arturo E. Villarreal Reyes, donde participarán Ricardo Palmerín Cordero, María Elena Santoscoy Flores y Gilberto Sebastián Sánchez Luna, con investigaciones sobre los primeros años de la República, la diplomacia británica y la Independencia de Texas.

Más tarde tendrá lugar la Mesa 4: “Territorio, colonización y fronteras”, moderada por Jorge Tirzo Lechuga Cruz, con ponencias de Narce Dalia Maldonado González, José Ángel Laureano Gaona e Hiram Nathanael Chávez Rodríguez, quienes analizarán distintos procesos de colonización y consolidación territorial en el norte de México.

Jueves 16 de julio

Las actividades continuarán con la Mesa 5: “Juárez y su huella en Coahuila”, coordinada por Olivia Strozzi Galindo, en la que participarán Sergio Luis González de León, Iván Vartan Muñoz Cotera y Alberto Isaí Suárez Pérez, con investigaciones sobre la estancia de Benito Juárez y su familia en Saltillo y la historia de Zaragoza, Coahuila.

Posteriormente se realizará la Mesa 6: “Redes familiares e instituciones educativas”, moderada por Juana Gabriela Román Jaques, con las ponencias de Martha Durón Jiménez, Ricardo Medina Ramírez y Laura Daniela Solís Cantú, quienes compartirán investigaciones sobre genealogía e historia de la educación en Coahuila.

Viernes 17 de julio

La última jornada comenzará con la Mesa 7: “Saltillo en el siglo XX”, coordinada por Iván Vartan Muñoz Cotera, con la participación de Diana Esther Martínez Cárdenas y Martha Laura Mier Valdés, quienes abordarán aspectos de la memoria histórica de la ciudad durante el siglo pasado.

Finalmente se desarrollará la Mesa 8: “Guerra Cristera en el noreste”, moderada por Ricardo Medina Ramírez, con las ponencias de José Luis Ramírez Vargas y Jorge Tirzo Lechuga Cruz, para concluir con la ceremonia de clausura de las XIX Jornadas de Historia.

El programa completo de las XIX Jornadas de Historia puede consultarse en www.coahuilacultura.gob.mx y en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas invita a investigadores, estudiantes, docentes y público en general a participar en esta décimo novena edición de las Jornadas de Historia, un espacio que desde hace casi dos décadas fortalece la investigación, el diálogo académico y la difusión del patrimonio histórico de Coahuila y del noreste de México.

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Historia

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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