Despiden con honores a la oficial Aniela Navarro en Torreón

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    Despiden con honores a la oficial Aniela Navarro en Torreón
    Compañeros, familiares y autoridades despidieron con honores a la oficial Aniela Elizabeth Navarro González durante una emotiva ceremonia en Torreón. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón rindió un homenaje póstumo a la oficial Aniela Elizabeth Navarro González, fallecida en cumplimiento de su deber el pasado 6 de junio

TORREÓN, COAH.- Con profundo respeto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal rindió un homenaje póstumo a la oficial Aniela Elizabeth Navarro González, quien falleció el pasado 6 de junio en cumplimiento de su deber.

El comisario Alfredo Flores Originales, titular de la corporación, encabezó el protocolo de despedida, al que asistieron familiares, amigos y compañeros de armas, quienes se congregaron para reconocer la trayectoria y vocación de servicio de la oficial.

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El acto luctuoso inició con una misa de cuerpo presente en la Catedral del Carmen. Posteriormente, el personal operativo y administrativo se trasladó a las instalaciones de la dependencia para realizar el último pase de lista, un momento emotivo en el que el nombre de la oficial resonó por última vez entre las filas de la institución que defendió con valentía.

Durante la ceremonia, el Grupo de Reacción Torreón, bajo el mando de Adolfo Campirano Reyes, ejecutó la salva de honor, mientras la Banda de Guerra de la Guardia Nacional entonó el toque de silencio, rindiendo tributo a quien dedicó su vida a proteger a la ciudadanía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal resaltó el profesionalismo y la entrega que caracterizaron a la oficial Navarro González. Mediante un comunicado, la corporación reiteró sus condolencias a sus seres queridos y enfatizó que su ejemplo de servicio permanecerá como un legado de honor dentro de la institución.

La oficial Aniela Elizabeth Navarro González fue despedida como una mujer policía que cumplió con lealtad su misión de salvaguardar el orden en Torreón. Descanse en paz.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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