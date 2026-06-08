Despiden con honores a la oficial Aniela Navarro en Torreón

El comisario Alfredo Flores Originales, titular de la corporación, encabezó el protocolo de despedida, al que asistieron familiares, amigos y compañeros de armas, quienes se congregaron para reconocer la trayectoria y vocación de servicio de la oficial.

TORREÓN, COAH.- Con profundo respeto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal rindió un homenaje póstumo a la oficial Aniela Elizabeth Navarro González, quien falleció el pasado 6 de junio en cumplimiento de su deber.

El acto luctuoso inició con una misa de cuerpo presente en la Catedral del Carmen. Posteriormente, el personal operativo y administrativo se trasladó a las instalaciones de la dependencia para realizar el último pase de lista, un momento emotivo en el que el nombre de la oficial resonó por última vez entre las filas de la institución que defendió con valentía.

Durante la ceremonia, el Grupo de Reacción Torreón, bajo el mando de Adolfo Campirano Reyes, ejecutó la salva de honor, mientras la Banda de Guerra de la Guardia Nacional entonó el toque de silencio, rindiendo tributo a quien dedicó su vida a proteger a la ciudadanía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal resaltó el profesionalismo y la entrega que caracterizaron a la oficial Navarro González. Mediante un comunicado, la corporación reiteró sus condolencias a sus seres queridos y enfatizó que su ejemplo de servicio permanecerá como un legado de honor dentro de la institución.

La oficial Aniela Elizabeth Navarro González fue despedida como una mujer policía que cumplió con lealtad su misión de salvaguardar el orden en Torreón. Descanse en paz.