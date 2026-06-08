Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas

Las y los coahuilenses que anularon su voto en las pasadas elecciones celebradas el 7 de junio de 2026 aumentaron 88.41% con respecto a los votos nulos que se acumularon en las elecciones de 2023 en Coahuila, pasando de 34 mil 413 a 64 mil 330 votos anulados en tres años.

En estas elecciones hubo un total de 1 millón 244 mil 124 de votos para escoger la LVIV Legislatura del Congreso de Coahuila, representando una participación electoral de 51%, con una lista nominal en 2026 de 2 millones 450 mil 297 votantes.