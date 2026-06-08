Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La proporción de electores que anularon su participación en comparación con los votos nulos de 2023 pasó de 2.54 a 5.17% en tres años
Las y los coahuilenses que anularon su voto en las pasadas elecciones celebradas el 7 de junio de 2026 aumentaron 88.41% con respecto a los votos nulos que se acumularon en las elecciones de 2023 en Coahuila, pasando de 34 mil 413 a 64 mil 330 votos anulados en tres años.
En estas elecciones hubo un total de 1 millón 244 mil 124 de votos para escoger la LVIV Legislatura del Congreso de Coahuila, representando una participación electoral de 51%, con una lista nominal en 2026 de 2 millones 450 mil 297 votantes.
Los votos nulos representaron el 5.17% del total de votos emitidos, así como los votos para candidatos no registrados que representaron el 0.20% del sufragio total (2 mil 526 votos), según datos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
En el proceso electoral de 2023, que se llevó a cabo el 4 de junio de 2023, votaron 1 millón 344 mil 882 coahuilenses y se registró una participación electoral del 56.56% de una lista nominal de 2 millones 357 mil 116 votantes para renovar los cargos de Gobernador de Coahuila y los 25 diputados del Congreso del Estado.
Los votos nulos en estas elecciones de 2023 representaron el 2.54% y las candidaturas no registradas, el 0.03% (364 votos), según el IEC.
La lista nominal de 2026 con respecto a la de 2023 creció 3.95%, contrastando con los crecimientos de votos nulos y los votos para candidatos no registrados (que creció 593.95%).