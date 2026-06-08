Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas

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    Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas
    Los votos para candidatos no registrados crecieron 593.95% entre 2023 y 2026, pasando de 364 hasta 2 mil 526 sufragios. VANGUARDIA

La proporción de electores que anularon su participación en comparación con los votos nulos de 2023 pasó de 2.54 a 5.17% en tres años

Las y los coahuilenses que anularon su voto en las pasadas elecciones celebradas el 7 de junio de 2026 aumentaron 88.41% con respecto a los votos nulos que se acumularon en las elecciones de 2023 en Coahuila, pasando de 34 mil 413 a 64 mil 330 votos anulados en tres años.

En estas elecciones hubo un total de 1 millón 244 mil 124 de votos para escoger la LVIV Legislatura del Congreso de Coahuila, representando una participación electoral de 51%, con una lista nominal en 2026 de 2 millones 450 mil 297 votantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/descarta-gobierno-de-coahuila-incidentes-graves-durante-las-elecciones-DC21236476

Los votos nulos representaron el 5.17% del total de votos emitidos, así como los votos para candidatos no registrados que representaron el 0.20% del sufragio total (2 mil 526 votos), según datos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

En el proceso electoral de 2023, que se llevó a cabo el 4 de junio de 2023, votaron 1 millón 344 mil 882 coahuilenses y se registró una participación electoral del 56.56% de una lista nominal de 2 millones 357 mil 116 votantes para renovar los cargos de Gobernador de Coahuila y los 25 diputados del Congreso del Estado.

Los votos nulos en estas elecciones de 2023 representaron el 2.54% y las candidaturas no registradas, el 0.03% (364 votos), según el IEC.

La lista nominal de 2026 con respecto a la de 2023 creció 3.95%, contrastando con los crecimientos de votos nulos y los votos para candidatos no registrados (que creció 593.95%).

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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