Empresarios de Torreón exigen certeza jurídica contra abusos en el transporte de diésel para autoconsumo

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    Empresarios de Torreón exigen certeza jurídica contra abusos en el transporte de diésel para autoconsumo
    Durante una capacitación impartida por especialistas de Pemex, empresarios conocieron los alcances de la normativa vigente y reiteraron la necesidad de contar con mayor certeza jurídica en las revisiones de las autoridades. SANDRA GÓMEZ

Representantes del sector empresarial consideran que las actuales disposiciones pueden generar incertidumbre jurídica y sanciones desproporcionadas para actividades de autoconsumo

TORREÓN, COAH.- Ante el riesgo de enfrentar sanciones extremas por el transporte de combustibles, cámaras empresariales han hecho un llamado urgente para definir lineamientos precisos que prevengan la discrecionalidad, extorsiones o prácticas de cohecho durante las revisiones de las autoridades.

Marco Zamarripa, titular del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, alertó que las penalizaciones por irregularidades pueden llegar a los 39 millones de pesos y penas privativas de libertad de hasta doce años, una medida que los empresarios califican de desmedida para firmas que solo buscan abastecer sus procesos productivos.

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$!El titular del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, Marco Zamarripa, advirtió sobre los riesgos de sanciones excesivas en el traslado de combustibles.
El titular del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, Marco Zamarripa, advirtió sobre los riesgos de sanciones excesivas en el traslado de combustibles. SANDRA GÓMEZ

Zamarripa enfatizó que sectores clave, como el campo y la construcción, necesitan movilizar hidrocarburos para sus labores cotidianas en maquinaria y equipo especializado. Por ello, instó a las autoridades a establecer una distinción legal clara entre quienes distribuyen comercialmente el producto y quienes realizan actividades de autoconsumo.

“Es fundamental salvaguardar a las compañías que requieren combustible exclusivamente para su operación, distinguiéndolas de quienes se dedican a la comercialización”, enfatizó el directivo.

Bajo este marco, el pasado 18 de junio, el Mando Especial de La Laguna fue sede de la capacitación “Traslado y almacenamiento de combustible”, donde expertos en Seguridad Física de Pemex orientaron a los gremios locales sobre la normativa vigente.

El CCI Laguna, además de fungir como enlace en estas sesiones, colabora en la integración de propuestas normativas y promueve canales de denuncia para reportar cualquier acto de autoridad que vulnere la legalidad.

Si bien el sector empresarial respalda los esfuerzos gubernamentales para frenar el huachicoleo, advierten que la falta de procedimientos claros y simplificados genera una atmósfera de inseguridad jurídica. Por ello, piden implementar periodos de gracia para el cumplimiento regulatorio y esquemas normativos sectorizados.

El objetivo final es alcanzar una coordinación efectiva que garantice la legalidad en el manejo de hidrocarburos sin frenar la actividad económica ni penalizar la operación legítima de las empresas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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