En Coahuila, FGE refuerza estrategia de proximidad en colonias para prevenir delitos

El titular de la dependencia, Federico Fernández Montañez, detalló que este esquema, iniciado en la colonia Las Dalias de Torreón y replicado en Saltillo y Ramos Arizpe, ha permitido detectar problemáticas sociales que anteriormente pasaban desapercibidas.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado reforzó su presencia en las colonias de Coahuila mediante una estrategia operativa que combina la atención de delitos con recorridos de campo para identificar focos rojos y fortalecer la coordinación con las corporaciones locales.

Entre ellas figuran vehículos abandonados, situaciones de vulnerabilidad en adultos mayores y menores de edad, viviendas utilizadas para actividades ilícitas y sistemas de videovigilancia clandestinos empleados para monitorear a las corporaciones.

Para atender estos casos, explicó que cada hallazgo es canalizado a células mixtas integradas por personal de la Fiscalía y policías municipales y estatales.

”El contacto directo en el territorio nos permite medir la realidad y ajustar tácticas más allá de lo que dictan las estadísticas frías”, afirmó el Fiscal.

El funcionario adelantó que el programa se extenderá próximamente a Matamoros y a otras regiones del estado. En cuanto a la coordinación municipal, destacó la comunicación permanente con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, para dar continuidad a las acciones operativas.

Asimismo, confirmó que continúan los operativos blindaje en los límites con Durango y Nuevo León. Agregó que también avanza la instalación de cámaras espejo bajo el Mando Especial de La Laguna, con el objetivo de consolidar este proyecto durante el presente año.

Fernández Montañez subrayó además que los programas preventivos dirigidos a preparatorias y universidades permanecen activos para fomentar la cultura de la legalidad y prevenir el consumo de sustancias entre las y los jóvenes coahuilenses.