Manolo Jiménez: Experiencia de Miguel Riquelme asegura estabilidad y progreso para Torreón

El Ejecutivo estatal detalló que el proceso legislativo se encuentra en curso, luego de la propuesta presentada por el PRI tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González. Jiménez Salinas confirmó que asistirá al acto protocolario de toma de protesta y aseguró que la coordinación entre el Estado y el Municipio comenzará desde el primer día.

SAN PEDRO, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ratificó su respaldo a Miguel Ángel Riquelme Solís como próximo alcalde interino de Torreón . Destacó que su experiencia permitirá dar resultados inmediatos y mantener la continuidad en el desarrollo del municipio, una vez que el Congreso local formalice su nombramiento.

“Vamos a estar desde un inicio trabajando en equipo, haciendo grandes cosas por Torreón, como alguna vez él y yo lo hicimos por Saltillo”, recordó el mandatario. Subrayó que buscarán replicar el esquema de colaboración que mantuvieron en años anteriores, ahora con responsabilidades distintas, para impulsar la agenda estratégica de la ciudad.

Sobre los ejes de trabajo, el gobernador señaló que una de las prioridades será fortalecer la infraestructura hidráulica y de drenaje. Aunque los montos de inversión se definirán al inicio de la administración, garantizó que se impulsará un proyecto sólido para atender con rapidez las necesidades de la población.

En materia de seguridad, Jiménez Salinas sostuvo que la experiencia de Riquelme Solís representa una ventaja para mantener los niveles de seguridad en Torreón.

“Es un hombre con experiencia, conoce Torreón y le entra con todo al tema de seguridad. No llega a aprender; llega a hacer un diagnóstico ágil y a implementar acciones contundentes”, afirmó el gobernador. Agregó que esa capacidad operativa permitirá atender los retos del municipio sin una curva de aprendizaje.

Finalmente, envió un mensaje de confianza a las familias torreonenses y aseguró que la coordinación entre ambos niveles de gobierno contribuirá a fortalecer la calidad de vida y el desarrollo de la ciudad.

“Que tengan la certeza de que vamos a seguir hacia adelante, que nos va a ir muy bien y que Torreón seguirá siendo uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias. Hay áreas de oportunidad, pero vamos a seguir fortaleciendo a nuestra ciudad”, concluyó.