En Torreón, se manifiestan para exigir justicia por el feminicidio de Nora Cecilia

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    En Torreón, se manifiestan para exigir justicia por el feminicidio de Nora Cecilia
    Tras la movilización, la Fiscalía informó que el imputado permanece vinculado a proceso por el delito de feminicidio y bajo la medida cautelar de prisión preventiva. SANDRA GÓMEZ

Familiares de la víctima se manifestaron frente a la Fiscalía para pedir que el caso no quede impune y se garantice justicia para sus tres hijos

TORREÓN, COAH.- Familiares de Nora Cecilia Salazar Chávez se manifestaron este martes en Torreón para exigir justicia por el feminicidio de la joven y pedir que el caso avance hasta lograr una sentencia contra el presunto responsable.

Durante la movilización, Cristal Chávez Arellano, hermana de la víctima, señaló que la familia busca que el crimen no quede impune y que se garantice el acceso a la justicia.

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También informó que los tres hijos de Nora Cecilia reciben atención psicológica tras el asesinato de su madre y que la abuela materna asumirá su cuidado, en respeto a la voluntad que ella había expresado en vida.

Jessica Hernández, prima de la víctima, explicó que la manifestación tuvo como único propósito mantener vigente la exigencia de justicia y enviar un mensaje para que otras mujeres que viven violencia denuncien y busquen apoyo antes de que sea demasiado tarde.

Además, solicitó el respaldo de la ciudadanía para apoyar a los tres menores que quedaron en situación de vulnerabilidad.

FISCALÍA CONFIRMA VINCULACIÓN A PROCESO

Tras la protesta, el delegado de la Fiscalía General del Estado Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, informó que el presunto responsable ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá un plazo de seis meses.

$!Con pancartas y consignas, las manifestantes pidieron que el caso avance hasta lograr una sentencia contra el presunto responsable.
Con pancartas y consignas, las manifestantes pidieron que el caso avance hasta lograr una sentencia contra el presunto responsable. SANDRA GÓMEZ

El funcionario indicó que la Fiscalía mantiene comunicación permanente con las víctimas indirectas para informarles sobre el avance del proceso. Agregó que las investigaciones continúan para fortalecer el caso que será presentado durante el juicio.

También señaló que la institución revisará los protocolos relacionados con las medidas de protección como parte del análisis interno que se realiza tras este tipo de hechos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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