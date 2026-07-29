En Torreón, se manifiestan para exigir justicia por el feminicidio de Nora Cecilia

Durante la movilización, Cristal Chávez Arellano, hermana de la víctima, señaló que la familia busca que el crimen no quede impune y que se garantice el acceso a la justicia.

TORREÓN, COAH.- Familiares de Nora Cecilia Salazar Chávez se manifestaron este martes en Torreón para exigir justicia por el feminicidio de la joven y pedir que el caso avance hasta lograr una sentencia contra el presunto responsable.

También informó que los tres hijos de Nora Cecilia reciben atención psicológica tras el asesinato de su madre y que la abuela materna asumirá su cuidado, en respeto a la voluntad que ella había expresado en vida.

Jessica Hernández, prima de la víctima, explicó que la manifestación tuvo como único propósito mantener vigente la exigencia de justicia y enviar un mensaje para que otras mujeres que viven violencia denuncien y busquen apoyo antes de que sea demasiado tarde.

Además, solicitó el respaldo de la ciudadanía para apoyar a los tres menores que quedaron en situación de vulnerabilidad.

FISCALÍA CONFIRMA VINCULACIÓN A PROCESO

Tras la protesta, el delegado de la Fiscalía General del Estado Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, informó que el presunto responsable ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá un plazo de seis meses.