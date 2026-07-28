Endurecen castigos a infractores en Torreón; alistan alza de multas de tránsito

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento incesante de los percances automovilísticos y la limitada efectividad de los operativos y programas de concientización, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón proyecta una reestructuración de la política de tolerancia vial mediante un alza generalizada de por lo menos el 20 por ciento en el costo de las infracciones a partir de 2027.

La corporación enfatizó que la iniciativa carece de fines recaudatorios y que el objetivo central es desincentivar las maniobras de riesgo en la vía pública con castigos económicos que verdaderamente disuadan a los conductores irresponsables.

El propósito fundamental, argumentan, es resguardar la integridad física y el patrimonio de conductores, peatones, ciclistas y motociclistas en la ciudad.

La titular de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, detalló que la propuesta formal quedará lista a finales de septiembre para ser turnada al Cabildo, con el objetivo de que las nuevas tarifas queden integradas en el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027.

La servidora pública insistió en que no se trata de un esquema para elevar los ingresos de las arcas municipales, sino de articular mecanismos urgentes para frenar una curva de siniestralidad que no deja de crecer.

Durante todo 2025, el municipio acumuló poco más de 4 mil 200 colisiones; no obstante, únicamente en el primer semestre de 2026 la cifra ya ronda los 2 mil 500 percances.

Faz Dávila advirtió que, de no frenar la inercia actual, Torreón cerrará este año sobrepasando con margen las estadísticas del periodo previo.

En la actualidad, el tabulador del reglamento contempla penalizaciones que oscilan entre dos y ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA), según la gravedad de la infracción. A pesar de ello, la autoridad evalúa que varios de estos montos perdieron la efectividad necesaria para corregir el comportamiento al volante.

Las conductas catalogadas como graves y con mayor costo económico abarcan manejar bajo los efectos del alcohol, ignorar la luz roja de los semáforos, conducir a exceso de velocidad y utilizar dispositivos móviles mientras se conduce.

Por el contrario, faltas recurrentes como invadir cajones prohibidos, estacionarse en doble fila o cometer distracciones menores representan cobros que, a juicio de Tránsito, no desmotivan la reincidencia entre los conductores.

El escenario se vuelve más complejo debido al aumento constante del parque vehicular en Torreón, que se calcula en aproximadamente 270 mil unidades circulantes.

A este factor se añade un severo rezago en materia de educación vial, pues los registros de la dependencia señalan que el 90 por ciento de los conductores incurre en alguna violación al reglamento.