Endurecen castigos a infractores en Torreón; alistan alza de multas de tránsito

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    Endurecen castigos a infractores en Torreón; alistan alza de multas de tránsito
    La Dirección de Tránsito de Torreón busca incrementar al menos 20 por ciento el costo de las multas para desalentar las conductas de riesgo al volante. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón propondrá aumentar al menos 20 por ciento el costo de las multas de tránsito para 2027

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento incesante de los percances automovilísticos y la limitada efectividad de los operativos y programas de concientización, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón proyecta una reestructuración de la política de tolerancia vial mediante un alza generalizada de por lo menos el 20 por ciento en el costo de las infracciones a partir de 2027.

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La corporación enfatizó que la iniciativa carece de fines recaudatorios y que el objetivo central es desincentivar las maniobras de riesgo en la vía pública con castigos económicos que verdaderamente disuadan a los conductores irresponsables.

El propósito fundamental, argumentan, es resguardar la integridad física y el patrimonio de conductores, peatones, ciclistas y motociclistas en la ciudad.

La titular de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, detalló que la propuesta formal quedará lista a finales de septiembre para ser turnada al Cabildo, con el objetivo de que las nuevas tarifas queden integradas en el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027.

La servidora pública insistió en que no se trata de un esquema para elevar los ingresos de las arcas municipales, sino de articular mecanismos urgentes para frenar una curva de siniestralidad que no deja de crecer.

Durante todo 2025, el municipio acumuló poco más de 4 mil 200 colisiones; no obstante, únicamente en el primer semestre de 2026 la cifra ya ronda los 2 mil 500 percances.

Faz Dávila advirtió que, de no frenar la inercia actual, Torreón cerrará este año sobrepasando con margen las estadísticas del periodo previo.

En la actualidad, el tabulador del reglamento contempla penalizaciones que oscilan entre dos y ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA), según la gravedad de la infracción. A pesar de ello, la autoridad evalúa que varios de estos montos perdieron la efectividad necesaria para corregir el comportamiento al volante.

Las conductas catalogadas como graves y con mayor costo económico abarcan manejar bajo los efectos del alcohol, ignorar la luz roja de los semáforos, conducir a exceso de velocidad y utilizar dispositivos móviles mientras se conduce.

Por el contrario, faltas recurrentes como invadir cajones prohibidos, estacionarse en doble fila o cometer distracciones menores representan cobros que, a juicio de Tránsito, no desmotivan la reincidencia entre los conductores.

El escenario se vuelve más complejo debido al aumento constante del parque vehicular en Torreón, que se calcula en aproximadamente 270 mil unidades circulantes.

A este factor se añade un severo rezago en materia de educación vial, pues los registros de la dependencia señalan que el 90 por ciento de los conductores incurre en alguna violación al reglamento.

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Para la funcionaria, revertir esta inercia representa un reto de carácter social que exige rebasar la simple presencia policial y las campañas informativas, transitando hacia medidas coercitivas que obliguen al ciudadano a valorar el costo de violar la norma.

Faz Dávila confió en que los regidores del Ayuntamiento brinden su respaldo a la iniciativa, tomando en cuenta la urgencia de contener un problema social que año tras año deja un saldo de lesionados, pérdidas humanas y daños materiales para cientos de familias en la ciudad.

El fin último, remarcó, es que el costo de una infracción más alta induzca a una conducción más responsable y contribuya a contener la alerta vial en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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