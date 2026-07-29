Entregan Impermeabilizantes a bajo costo en Torreón para proteger la vivienda familiar

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias ante la temporada de lluvias y contribuir a reducir las altas temperaturas al interior de las viviendas, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha la entrega de impermeabilizante a bajo costo en la colonia Aviación. El programa contempla la distribución de cubetas de impermeabilizante de 15 litros con una cuota de recuperación de 200 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 80 por ciento respecto a su precio en el mercado, en beneficio de la economía de las familias torreonenses.

Durante el arranque del programa, el presidente municipal destacó que este tipo de acciones forman parte de las políticas sociales de su administración para mejorar las condiciones de las viviendas y atender las necesidades de la población. Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para responder a las solicitudes ciudadanas y fortalecer los programas de apoyo en los distintos sectores del municipio. “Cada cubeta entregada representa mucho más que un apoyo material; significa tranquilidad para las familias y un ahorro importante para su economía”, expresó el edil.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que en lo que va del año se han distribuido más de 11 mil cubetas de impermeabilizante y que la meta para 2026 es alcanzar la entrega de 18 mil apoyos en el municipio. Al evento asistieron Hugo Dávila Prado, en representación del Gobierno del Estado; las diputadas locales Olivia Martínez Leyva y Felipe González Miranda; la diputada local electa Ximena Villarreal; el coordinador de sector Mario Cepeda Villarreal, así como Mario Cepeda Ramírez y Martha Ofelia Hernández Escobedo.