Entregan Impermeabilizantes a bajo costo en Torreón para proteger la vivienda familiar

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    Entregan Impermeabilizantes a bajo costo en Torreón para proteger la vivienda familiar
    El programa busca proteger las viviendas durante la temporada de lluvias y reducir las altas temperaturas en los hogares SANDRA GÓMEZ

La meta del programa para 2026 es distribuir 18 mil cubetas de impermeabilizante en Torreón, detalló el Alcalde

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias ante la temporada de lluvias y contribuir a reducir las altas temperaturas al interior de las viviendas, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha la entrega de impermeabilizante a bajo costo en la colonia Aviación.

El programa contempla la distribución de cubetas de impermeabilizante de 15 litros con una cuota de recuperación de 200 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 80 por ciento respecto a su precio en el mercado, en beneficio de la economía de las familias torreonenses.

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Durante el arranque del programa, el presidente municipal destacó que este tipo de acciones forman parte de las políticas sociales de su administración para mejorar las condiciones de las viviendas y atender las necesidades de la población.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para responder a las solicitudes ciudadanas y fortalecer los programas de apoyo en los distintos sectores del municipio.

“Cada cubeta entregada representa mucho más que un apoyo material; significa tranquilidad para las familias y un ahorro importante para su economía”, expresó el edil.

$!La meta del programa para 2026 es distribuir 18 mil cubetas de impermeabilizante en Torreón, detalló el Alcalde.
La meta del programa para 2026 es distribuir 18 mil cubetas de impermeabilizante en Torreón, detalló el Alcalde. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que en lo que va del año se han distribuido más de 11 mil cubetas de impermeabilizante y que la meta para 2026 es alcanzar la entrega de 18 mil apoyos en el municipio.

Al evento asistieron Hugo Dávila Prado, en representación del Gobierno del Estado; las diputadas locales Olivia Martínez Leyva y Felipe González Miranda; la diputada local electa Ximena Villarreal; el coordinador de sector Mario Cepeda Villarreal, así como Mario Cepeda Ramírez y Martha Ofelia Hernández Escobedo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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