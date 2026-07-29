Fortalecerá Torreón estrategia para prevenir feminicidios

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Fortalecerá Torreón estrategia para prevenir feminicidios
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez participará en las mesas semanales de seguridad para fortalecer la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. SANDRA GÓMEZ

El alcalde informó que la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez se integrará a las mesas semanales de seguridad para reforzar los mecanismos de protección

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón fortalecerá sus acciones de prevención y coordinación institucional para evitar que situaciones de violencia contra las mujeres escalen hasta convertirse en feminicidios, aseguró el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil destacó que la prevención representa uno de los pilares fundamentales de la estrategia municipal. Por ello, se trabaja en la revisión y fortalecimiento de los modelos de atención que actualmente operan en distintas dependencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-tras-presion-social-revisara-fiscalia-de-coahuila-medidas-de-proteccion-por-caso-nora-DF22505204

Como parte de estas acciones, Riquelme Solís sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, quien se incorporará a las reuniones semanales de seguridad que encabezan autoridades municipales y estatales.

La intención, explicó, es evaluar de manera permanente las medidas precautorias y los protocolos que aplica cada dependencia ante casos de violencia, amenazas o situaciones de riesgo. El objetivo es intervenir oportunamente y evitar hechos con consecuencias irreparables.

También solicitó a la funcionaria estatal realizar una evaluación de las áreas municipales encargadas de brindar atención psicológica, acompañamiento y medidas de prevención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Agregó que también se revisarán los programas orientados al fortalecimiento de la vida familiar y al empoderamiento de las mujeres, con el propósito de elevar la capacidad institucional de respuesta y consolidar un modelo preventivo que permita detectar factores de riesgo desde sus primeras manifestaciones.

Riquelme Solís subrayó que el combate a la violencia de género requiere de la participación coordinada de las instituciones de seguridad, procuración de justicia, atención social y salud. Además, señaló que es necesario mantener mecanismos que permitan dar seguimiento puntual a las mujeres que cuentan con medidas de protección.

Finalmente, indicó que la incorporación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez a las mesas semanales permitirá compartir información, evaluar casos de riesgo y reforzar las acciones necesarias para proteger la integridad y la vida de las mujeres en Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Feminicidios Coahuila

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud