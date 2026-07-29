Fortalecerá Torreón estrategia para prevenir feminicidios

El edil destacó que la prevención representa uno de los pilares fundamentales de la estrategia municipal. Por ello, se trabaja en la revisión y fortalecimiento de los modelos de atención que actualmente operan en distintas dependencias.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón fortalecerá sus acciones de prevención y coordinación institucional para evitar que situaciones de violencia contra las mujeres escalen hasta convertirse en feminicidios, aseguró el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Como parte de estas acciones, Riquelme Solís sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, quien se incorporará a las reuniones semanales de seguridad que encabezan autoridades municipales y estatales.

La intención, explicó, es evaluar de manera permanente las medidas precautorias y los protocolos que aplica cada dependencia ante casos de violencia, amenazas o situaciones de riesgo. El objetivo es intervenir oportunamente y evitar hechos con consecuencias irreparables.

También solicitó a la funcionaria estatal realizar una evaluación de las áreas municipales encargadas de brindar atención psicológica, acompañamiento y medidas de prevención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Agregó que también se revisarán los programas orientados al fortalecimiento de la vida familiar y al empoderamiento de las mujeres, con el propósito de elevar la capacidad institucional de respuesta y consolidar un modelo preventivo que permita detectar factores de riesgo desde sus primeras manifestaciones.

Riquelme Solís subrayó que el combate a la violencia de género requiere de la participación coordinada de las instituciones de seguridad, procuración de justicia, atención social y salud. Además, señaló que es necesario mantener mecanismos que permitan dar seguimiento puntual a las mujeres que cuentan con medidas de protección.

Finalmente, indicó que la incorporación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez a las mesas semanales permitirá compartir información, evaluar casos de riesgo y reforzar las acciones necesarias para proteger la integridad y la vida de las mujeres en Torreón.