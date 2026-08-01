Finanzas sanas permitirán reforzar obras y servicios en Torreón: Miguel Riquelme

El edil comparó la situación actual con el periodo de 2014 a 2016, cuando encabezó por primera vez la Administración Municipal y el presupuesto alcanzó los 2 mil millones de pesos, cantidad que entonces consideró significativa.

TORREÓN, COAH.- A un mes y una semana de asumir la Presidencia Municipal, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que Torreón cuenta con una economía robusta, finanzas sanas y un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos, condiciones que permitirán fortalecer la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Actualmente, explicó, el municipio no tiene adeudos y ha logrado sostener su operación con recursos propios, gracias a la captación de ingresos y al manejo responsable de las finanzas.

Riquelme Solís anunció que esta capacidad económica permitirá adquirir nuevas patrullas, invertir alrededor de 100 millones de pesos en pavimentación e inyectar una cantidad similar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.

Señaló que durante las últimas semanas ha sostenido reuniones con los directores de las distintas áreas municipales para revisar su funcionamiento, necesidades y proyectos prioritarios.

Además, recorrió las obras que se ejecutan en el Centro Histórico, para las cuales ya fueron establecidos los plazos de conclusión. También indicó que se agilizarán los trabajos del Centro Cultural del Norte, proyecto que contará con una inversión de 30 millones de pesos.

El alcalde afirmó que las dependencias municipales operan con normalidad, aunque se dará atención especial a los espacios que, por la cantidad de usuarios que reciben, requieren mayor mantenimiento, como el Complejo Deportivo La Jabonera, la Línea Verde y la Unidad Deportiva Torreón.

Finalmente, explicó que la pausa aplicada al proyecto de modernización del Sistema Vial El Campesino permitirá disponer de recursos para atender otras obras y servicios considerados prioritarios para la ciudadanía.