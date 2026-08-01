Finanzas sanas permitirán reforzar obras y servicios en Torreón: Miguel Riquelme

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Finanzas sanas permitirán reforzar obras y servicios en Torreón: Miguel Riquelme
    Miguel Ángel Riquelme destacó que Torreón cuenta con finanzas sanas y un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que Torreón mantiene finanzas sanas y un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que permitirá fortalecer la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos

TORREÓN, COAH.- A un mes y una semana de asumir la Presidencia Municipal, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que Torreón cuenta con una economía robusta, finanzas sanas y un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos, condiciones que permitirán fortalecer la infraestructura urbana y los servicios públicos.

El edil comparó la situación actual con el periodo de 2014 a 2016, cuando encabezó por primera vez la Administración Municipal y el presupuesto alcanzó los 2 mil millones de pesos, cantidad que entonces consideró significativa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-llegara-a-la-television-internacional-con-la-temporada-15-de-pati-s-mexican-table-ND22569774

Actualmente, explicó, el municipio no tiene adeudos y ha logrado sostener su operación con recursos propios, gracias a la captación de ingresos y al manejo responsable de las finanzas.

Riquelme Solís anunció que esta capacidad económica permitirá adquirir nuevas patrullas, invertir alrededor de 100 millones de pesos en pavimentación e inyectar una cantidad similar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.

Señaló que durante las últimas semanas ha sostenido reuniones con los directores de las distintas áreas municipales para revisar su funcionamiento, necesidades y proyectos prioritarios.

Además, recorrió las obras que se ejecutan en el Centro Histórico, para las cuales ya fueron establecidos los plazos de conclusión. También indicó que se agilizarán los trabajos del Centro Cultural del Norte, proyecto que contará con una inversión de 30 millones de pesos.

El alcalde afirmó que las dependencias municipales operan con normalidad, aunque se dará atención especial a los espacios que, por la cantidad de usuarios que reciben, requieren mayor mantenimiento, como el Complejo Deportivo La Jabonera, la Línea Verde y la Unidad Deportiva Torreón.

Finalmente, explicó que la pausa aplicada al proyecto de modernización del Sistema Vial El Campesino permitirá disponer de recursos para atender otras obras y servicios considerados prioritarios para la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Finanzas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Miguel Riquelme

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Entre discernimiento y confusión
true

Examen de admisión UNAM: la ufanía vulgar de la trampa
Examen de admisión

Examen de admisión
true

POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial
NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida

NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida
La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo.

Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB.

¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB