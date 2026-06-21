Solsticio de verano 2026: el hemisferio norte experimenta hoy el día más largo del año

El fenómeno astronómico, conocido como solsticio de verano, alcanzó su punto máximo este domingo a las 02:24 horas, tiempo del centro de México (equivalente a las 08:24 GMT). Este evento ocurre debido a la posición de la Tierra en su órbita: nuestro planeta cuenta con una inclinación axial de aproximadamente 23.5 grados, la cual se mantiene constante durante su trayectoria alrededor del Sol.

TORREÓN, COAH.– Este domingo 21 de junio, el hemisferio norte celebra la llegada oficial del verano, marcando el día con mayor duración de luz solar de todo el calendario, en Torreón .

Durante el solsticio de junio, el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación hacia nuestra estrella, permitiendo que esta mitad del mundo reciba luz directa durante una mayor cantidad de horas en comparación con cualquier otra jornada.

Es importante precisar, como señalan expertos en astronomía, que este fenómeno no está relacionado con la distancia entre la Tierra y el Sol, sino exclusivamente con la inclinación del eje terrestre. Es decir, las estaciones no dependen de la cercanía física con el astro rey, sino de cómo incide su luz sobre la superficie de nuestro planeta debido a dicha inclinación.

El término “solsticio” proviene del latín solstitium, que se traduce como “sol quieto”. De acuerdo con la astrónoma Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, esta denominación responde a que, durante estos días, el Sol parece detener su movimiento en el cielo al alcanzar el punto más al norte posible dentro de su recorrido aparente.

Para la región de la Comarca Lagunera, este domingo se vive bajo la particularidad de esta máxima exposición solar, recordándonos el dinamismo constante de los ciclos astronómicos que rigen nuestra vida en la Tierra.