Mueren cinco personas tras accidente luego de partido mundialista en Durango

El percance ocurrió mientras los tripulantes regresaban de un evento social organizado con motivo del partido México-Inglaterra.

DURANGO, DGO.– Un saldo de cinco personas fallecidas y siete lesionadas dejó un fatal accidente automovilístico registrado la noche del domingo en el municipio de Pánuco de Coronado, Durango .

Información oficial refiere que el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, la cual se proyectó hacia un arroyo contiguo a la carretera.

Al arribo de los equipos de emergencia, se procedió a rescatar a los ocupantes; lamentablemente, cinco de ellos ya no presentaban signos vitales, mientras que otros siete requirieron hospitalización urgente debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades ministeriales se encuentran procesando la escena. Entre las hipótesis bajo investigación se encuentra la probable ingesta de bebidas alcohólicas por parte del conductor, la cual habría sido un factor en la pérdida de control del vehículo. Esta versión será confirmada o descartada mediante los estudios periciales correspondientes.

Especialistas en tránsito terrestre y agentes de la Fiscalía General del Estado continúan con las diligencias para deslindar responsabilidades.

Lamentablemente, este hecho refuerza la tendencia negativa advertida por la organización Anastacio, capítulo Durango, que sitúa a la entidad entre las regiones con mayor incidencia de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.