Mueren cinco personas tras accidente luego de partido mundialista en Durango

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Torreón
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    Mueren cinco personas tras accidente luego de partido mundialista en Durango
    Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procesamiento de la escena con el propósito de esclarecer las causas que originaron el fatal accidente. SANDRA GÓMEZ

Al arribo de los equipos de emergencia, se procedió a extraer a los ocupantes; lamentablemente, cinco de ellos ya no presentaban signos vitales, mientras que otros siete requirieron hospitalización urgente

DURANGO, DGO.– Un saldo de cinco personas fallecidas y siete lesionadas dejó un fatal accidente automovilístico registrado la noche del domingo en el municipio de Pánuco de Coronado, Durango.

El percance ocurrió mientras los tripulantes regresaban de un evento social organizado con motivo del partido México-Inglaterra.

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Información oficial refiere que el conductor de la camioneta perdió el control de la unidad, la cual se proyectó hacia un arroyo contiguo a la carretera.

Al arribo de los equipos de emergencia, se procedió a rescatar a los ocupantes; lamentablemente, cinco de ellos ya no presentaban signos vitales, mientras que otros siete requirieron hospitalización urgente debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades ministeriales se encuentran procesando la escena. Entre las hipótesis bajo investigación se encuentra la probable ingesta de bebidas alcohólicas por parte del conductor, la cual habría sido un factor en la pérdida de control del vehículo. Esta versión será confirmada o descartada mediante los estudios periciales correspondientes.

Especialistas en tránsito terrestre y agentes de la Fiscalía General del Estado continúan con las diligencias para deslindar responsabilidades.

Lamentablemente, este hecho refuerza la tendencia negativa advertida por la organización Anastacio, capítulo Durango, que sitúa a la entidad entre las regiones con mayor incidencia de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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