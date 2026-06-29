Plaza Brunell será un nuevo motor comercial para el sector norte de Torreón

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    Plaza Brunell será un nuevo motor comercial para el sector norte de Torreón
    Plaza Brunell contará con 16 locales comerciales en su primera etapa. SANDRA GÓMEZ

Plaza Brunell iniciará operaciones con 16 locales comerciales para atender el crecimiento habitacional del norte de Torreón y fortalecer la oferta de servicios en la zona

TORREÓN, COAH.- El sector norte de Torreón reafirma su dinamismo con el arranque del proyecto Plaza Brunell, una obra estratégica que busca cerrar la brecha de servicios en una de las zonas habitacionales con mayor proyección de crecimiento en la región.

Situado sobre la antigua carretera Torreón-San Pedro, estratégicamente posicionado entre el ejido Ana y el Tecnológico de Torreón, el complejo colinda con el acceso a Paseo Áurea, un desarrollo habitacional que proyecta un total de dos mil 400 viviendas.

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La expectativa en la zona ha crecido desde el año pasado, cuando se instaló la señalética informativa que anticipaba la llegada de este polo comercial.

Con una superficie de mil 102 metros cuadrados, Plaza Brunell operará en una primera etapa albergando 16 unidades comerciales. El diseño del proyecto apuesta por la funcionalidad y la proximidad, ofreciendo un entorno contemporáneo para negocios de diversos giros que faciliten el día a día de las familias.

Los impulsores del proyecto destacan que el objetivo central es brindar servicios esenciales a los residentes de los 15 circuitos cerrados que conforman Paseo Áurea, además de atender a toda la comunidad aledaña.

Esta inversión se integra al acelerado ritmo de expansión inmobiliaria en el norte de Torreón, consolidando un ecosistema donde la infraestructura de servicios sigue el paso al crecimiento de nuevos hogares.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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