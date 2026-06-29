Plaza Brunell será un nuevo motor comercial para el sector norte de Torreón

Situado sobre la antigua carretera Torreón-San Pedro, estratégicamente posicionado entre el ejido Ana y el Tecnológico de Torreón, el complejo colinda con el acceso a Paseo Áurea, un desarrollo habitacional que proyecta un total de dos mil 400 viviendas.

TORREÓN, COAH.- El sector norte de Torreón reafirma su dinamismo con el arranque del proyecto Plaza Brunell, una obra estratégica que busca cerrar la brecha de servicios en una de las zonas habitacionales con mayor proyección de crecimiento en la región.

La expectativa en la zona ha crecido desde el año pasado, cuando se instaló la señalética informativa que anticipaba la llegada de este polo comercial.

Con una superficie de mil 102 metros cuadrados, Plaza Brunell operará en una primera etapa albergando 16 unidades comerciales. El diseño del proyecto apuesta por la funcionalidad y la proximidad, ofreciendo un entorno contemporáneo para negocios de diversos giros que faciliten el día a día de las familias.

Los impulsores del proyecto destacan que el objetivo central es brindar servicios esenciales a los residentes de los 15 circuitos cerrados que conforman Paseo Áurea, además de atender a toda la comunidad aledaña.

Esta inversión se integra al acelerado ritmo de expansión inmobiliaria en el norte de Torreón, consolidando un ecosistema donde la infraestructura de servicios sigue el paso al crecimiento de nuevos hogares.