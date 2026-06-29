Avanza estrategia hídrica y de transporte para agilizar la movilidad en Saltillo

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    Avanza estrategia hídrica y de transporte para agilizar la movilidad en Saltillo
    Javier Díaz González informó que la sincronización de semáforos y las nuevas obras hidráulicas buscan mejorar la movilidad y fortalecer el abasto de agua en Saltillo. MANUEL RODRÍGUEZ

Habilitarán la sincronización de semáforos en Otilio González e incorporarán nuevos pozos de agua al sur

La administración municipal de Saltillo anunció la próxima sincronización del sistema de semaforización en el bulevar Otilio González, replicando el esquema técnico implementado con éxito sobre la avenida Presidente Cárdenas para reducir los tiempos de traslado.

Javier Díaz González señaló que estos trabajos de vialidad complementan la consolidación del sistema de transporte de las rutas troncales gratuitas y alimentadoras del programa “Aquí Vamos”, agilizando de manera integral el tránsito vehicular de la localidad.

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“Vamos a trabajar en la sincronización de la semaforización en algunas vialidades, como puede ser en Otilio González, e irnos a diferentes avenidas que nos ayuden a tener una movilidad más segura, pero también mucho más ágil”, explicó.

En materia ambiental, el alcalde confirmó la construcción de presas de gaviones en la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo, junto al Gobierno del Estado, orientadas a lograr una mayor captación pluvial y la recarga de mantos acuíferos.

Finalmente, dio a conocer que se encuentran a pocas semanas de incorporar un tercer pozo en la zona de Carneros, con capacidad de 100 litros por segundo, así como otro pozo en La Encantada, permitiendo extraer agua del sur y dar descanso a la sierra.

“Lo más importante es cómo poder hacer todo lo necesario para que en un futuro podamos dejar descansar un tiempo los pozos que están sobre la falda de la Sierra de Zapalinamé, para permitir una mayor recarga”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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