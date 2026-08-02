Refuerza SIMAS Torreón reparto de agua con pipas en colonias afectadas por fallas en pozos

TORREÓN, COAH.- Para aminorar las afectaciones generadas por las labores de mantenimiento y reparación en diversos equipos de bombeo, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene un operativo de apoyo mediante pipas de agua potable en las colonias con baja presión o sin suministro. De acuerdo con el organismo operador, se implementó un esquema de distribución continua para atender de forma prioritaria las necesidades de las familias, mientras avanzan las maniobras técnicas para reincorporar las fuentes de abastecimiento a la red general.

Entre las intervenciones de mayor complejidad se encuentra la del pozo 27R, ubicado en la colonia Fidel Velázquez. Según informó el SIMAS, parte del equipo de bombeo quedó atrapado al interior debido a la naturaleza de la falla. Esto ha requerido maniobras especializadas para rescatar la infraestructura, elaborar un dictamen estructural e instalar un nuevo equipo. El organismo señaló que, aunque este proceso ha prolongado los tiempos de atención, los trabajos se realizan de manera ininterrumpida con el objetivo de reactivar el pozo a la brevedad posible.

Hasta el momento, las rutas de distribución de agua mediante camiones cisterna han recorrido las colonias Monterreal, Las Lomas, Fidel Velázquez, Eduardo Guerra, Plan de San Luis, Villas Zaragoza, Campo Nuevo Zaragoza y Las Torres, con el propósito de mitigar las afectaciones en el consumo diario. De forma paralela, cuadrillas especializadas trabajan en turnos continuos para corregir las fallas detectadas en otros pozos y acelerar el restablecimiento total del servicio hidráulico.

El SIMAS informó que, bajo la estrategia implementada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, supervisa de manera directa la logística de distribución mediante pipas y los avances de las labores técnicas en los distintos frentes de trabajo. Finalmente, el organismo reiteró su compromiso de dar soluciones integrales a la infraestructura hidráulica de la ciudad y aseguró que los trabajos continuarán hasta normalizar la presión en la red y garantizar el suministro oportuno a la población.