Refuerza SIMAS Torreón reparto de agua con pipas en colonias afectadas por fallas en pozos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Refuerza SIMAS Torreón reparto de agua con pipas en colonias afectadas por fallas en pozos
    Camiones cisterna abastecieron viviendas mientras continúan las reparaciones en los equipos de bombeo. SANDRA GÓMEZ

Según informó el SIMAS Torreón, el organismo mantiene un operativo permanente de distribución mientras concluyen las reparaciones en equipos de bombeo

TORREÓN, COAH.- Para aminorar las afectaciones generadas por las labores de mantenimiento y reparación en diversos equipos de bombeo, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene un operativo de apoyo mediante pipas de agua potable en las colonias con baja presión o sin suministro.

De acuerdo con el organismo operador, se implementó un esquema de distribución continua para atender de forma prioritaria las necesidades de las familias, mientras avanzan las maniobras técnicas para reincorporar las fuentes de abastecimiento a la red general.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/septiembre-es-un-mes-clave-para-la-reforma-que-busca-frenar-abusos-de-aseguradoras-jerico-HC22571273

Entre las intervenciones de mayor complejidad se encuentra la del pozo 27R, ubicado en la colonia Fidel Velázquez. Según informó el SIMAS, parte del equipo de bombeo quedó atrapado al interior debido a la naturaleza de la falla. Esto ha requerido maniobras especializadas para rescatar la infraestructura, elaborar un dictamen estructural e instalar un nuevo equipo.

El organismo señaló que, aunque este proceso ha prolongado los tiempos de atención, los trabajos se realizan de manera ininterrumpida con el objetivo de reactivar el pozo a la brevedad posible.

$!Personal del SIMAS distribuyó agua potable mediante pipas en colonias afectadas por la baja presión y la falta de suministro.
Personal del SIMAS distribuyó agua potable mediante pipas en colonias afectadas por la baja presión y la falta de suministro. SANDRA GÓMEZ

Hasta el momento, las rutas de distribución de agua mediante camiones cisterna han recorrido las colonias Monterreal, Las Lomas, Fidel Velázquez, Eduardo Guerra, Plan de San Luis, Villas Zaragoza, Campo Nuevo Zaragoza y Las Torres, con el propósito de mitigar las afectaciones en el consumo diario.

De forma paralela, cuadrillas especializadas trabajan en turnos continuos para corregir las fallas detectadas en otros pozos y acelerar el restablecimiento total del servicio hidráulico.

$!De acuerdo con el SIMAS, las maniobras para recuperar el pozo 27R requieren trabajos especializados antes de reinstalar el nuevo equipo.
De acuerdo con el SIMAS, las maniobras para recuperar el pozo 27R requieren trabajos especializados antes de reinstalar el nuevo equipo. SANDRA GÓMEZ

El SIMAS informó que, bajo la estrategia implementada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, supervisa de manera directa la logística de distribución mediante pipas y los avances de las labores técnicas en los distintos frentes de trabajo.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso de dar soluciones integrales a la infraestructura hidráulica de la ciudad y aseguró que los trabajos continuarán hasta normalizar la presión en la red y garantizar el suministro oportuno a la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Desabasto
Servicios Públicos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prensa libre = libre empresa ≠ IA

Prensa libre = libre empresa ≠ IA
CUARTOSCURO

Territorium Life: La empresa que metió en problemas a la UNAM y próximamente al gobierno
true

Saltillo: La trampa del éxito... 449 años después

Imagen creada a través de la inteligencia artificial que ilustra el ecosistema de IA en torno a G42 construido por los Emiratos Árabes Unidos.

El impulso del Golfo hacia una gobernanza basada en IA
Imagen creada a través de la inteligencia artificial que representa a una persona pidiendo apoyo psicológico a un chatbot.

El terapeuta que llevamos en el bolsillo
true

El oído absoluto de la literatura: grandes prosistas en el reino del sonido I
true

100 años de la guerra cristera

true

Manganitas ∙ AFA