Septiembre es un mes clave para la reforma que busca frenar abusos de aseguradoras: Jericó

La iniciativa de ley impulsada por el diputado federal Jericó Abramo Masso para regular el sector de los seguros de gastos médicos mayores y los hospitales particulares entró en la recta final de su proceso legislativo, por lo que se anticipa que septiembre será un mes clave. En entrevista con VANGUARDIA, Abramo Masso informó que, tras varios meses de gestiones y foros de análisis, la propuesta fue agendada para ser discutida y votada en septiembre, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con el legislador, la bancada mayoritaria de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, incluyó la iniciativa entre los 17 temas prioritarios que serán discutidos durante el periodo legislativo de septiembre a diciembre. El diputado calificó este hecho como histórico, al señalar que son pocas las ocasiones en que una iniciativa presentada por un legislador de oposición es incorporada a la agenda prioritaria de la mayoría parlamentaria.

Abramo Masso explicó que la reforma se sustenta en una investigación que identificó una presunta colusión entre aseguradoras y hospitales privados que, aseguró, ha prevalecido durante los últimos 15 años.

“Este esquema ha provocado que la inflación médica en México alcance el 16 por ciento, una de las cinco más altas del mundo, por encima de países como Estados Unidos, con 9 por ciento, y Colombia, con 8 por ciento”, afirmó. Entre los cambios que plantea la iniciativa destaca la prohibición de incrementar los costos hospitalarios cuando el paciente cuenta con un seguro de gastos médicos mayores.

También busca evitar las estancias hospitalarias injustificadas. El legislador señaló que se ha detectado un aumento en el número de noches de internamiento sin sustento médico, con el único propósito de elevar el monto de la factura.

Además, la propuesta obligaría a los hospitales privados a publicar anualmente sus listas de precios y a proporcionar a los pacientes estados de cuenta en tiempo real. “Lo que buscamos es estabilizar el mercado, no intervenirlo”, sostuvo Abramo Masso.