Riquelme auditará concesión de recolección de basura en Torreón

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    Riquelme auditará concesión de recolección de basura en Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que revisará el contrato de recolección de basura y transparentará sus condiciones ante la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

El alcalde anunció la creación del comité de vigilancia previsto en el reglamento municipal para revisar mensualmente el servicio y los pagos a la concesionaria

TORREÓN, COAH.– El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que emprenderá una revisión al contrato de concesión del servicio de limpieza en Torreón. Además, se comprometió a transparentar sus cláusulas y crear un órgano supervisor que vigile el desempeño de la empresa.

El edil señaló que la prioridad es formalizar el comité de vigilancia previsto en el reglamento municipal. Este organismo tendrá la facultad de auditar mensualmente tanto la calidad del servicio como la estructura de pagos realizados a la concesionaria.

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”Definiremos pronto la fecha para instalar este organismo. Buscamos esquemas de transparencia total y una evaluación constante entre el costo y la eficiencia operativa”, apuntó.

Aunque el contrato fue suscrito por una administración anterior, Riquelme subrayó que revisará cada una de sus cláusulas. “No es un contrato de mi gestión, pero lo revisaré y lo haremos público, pues es un derecho de los torreonenses conocer cómo se gestionan sus servicios”, afirmó.

El alcalde reconoció que actualmente el servicio opera sin incidentes graves. Sin embargo, consideró indispensable verificar si las condiciones del contrato responden a las necesidades actuales del municipio.

”Si detectamos áreas de oportunidad o puntos a ajustar, se hará. La meta es optimizar el servicio para Torreón”, manifestó.

Respecto al pago mensual de 37 millones de pesos, Riquelme fue enfático. “Todo gasto debe estar plenamente justificado”. Añadió que el convenio será revisado para garantizar que cada peso invertido se refleje en un mejor servicio para la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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