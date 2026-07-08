Riquelme auditará concesión de recolección de basura en Torreón

El edil señaló que la prioridad es formalizar el comité de vigilancia previsto en el reglamento municipal. Este organismo tendrá la facultad de auditar mensualmente tanto la calidad del servicio como la estructura de pagos realizados a la concesionaria.

TORREÓN, COAH. – El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que emprenderá una revisión al contrato de concesión del servicio de limpieza en Torreón . Además, se comprometió a transparentar sus cláusulas y crear un órgano supervisor que vigile el desempeño de la empresa.

”Definiremos pronto la fecha para instalar este organismo. Buscamos esquemas de transparencia total y una evaluación constante entre el costo y la eficiencia operativa”, apuntó.

Aunque el contrato fue suscrito por una administración anterior, Riquelme subrayó que revisará cada una de sus cláusulas. “No es un contrato de mi gestión, pero lo revisaré y lo haremos público, pues es un derecho de los torreonenses conocer cómo se gestionan sus servicios”, afirmó.

El alcalde reconoció que actualmente el servicio opera sin incidentes graves. Sin embargo, consideró indispensable verificar si las condiciones del contrato responden a las necesidades actuales del municipio.

”Si detectamos áreas de oportunidad o puntos a ajustar, se hará. La meta es optimizar el servicio para Torreón”, manifestó.

Respecto al pago mensual de 37 millones de pesos, Riquelme fue enfático. “Todo gasto debe estar plenamente justificado”. Añadió que el convenio será revisado para garantizar que cada peso invertido se refleje en un mejor servicio para la ciudad.