Torreón: Vandalismo causa incendio en La Compresora; Municipio endurece vigilancia
Ante este incidente, el Ayuntamiento proyecta optimizar la gestión de estos residuos con la llegada de una trituradora mecánica, la cual permitirá procesar el material de forma inmediata para eliminar focos de riesgo
TORREÓN, COAH.- Tras confirmarse que el incendio ocurrido el pasado martes en el centro de transferencia La Compresora, en Torreón, fue provocado de manera intencional, el titular de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, anunció un plan integral para blindar las instalaciones contra el vandalismo. Entre las acciones se contempla la instalación de videovigilancia y el reforzamiento de la presencia de personal.
El funcionario señaló que el siniestro inició cuando un sujeto, aparentemente bajo el influjo de sustancias, quemó neumáticos para sustraer acero. Sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó los desechos vegetales. “Fue un acto vandálico; afortunadamente logramos contenerlo con rapidez”, precisó Villarreal.
Ante este incidente, el Ayuntamiento proyecta optimizar la gestión de estos residuos con la llegada de una trituradora mecánica. El equipo permitirá procesar el material de forma inmediata para eliminar focos de riesgo.
Villarreal destacó que este es el segundo incidente de este tipo registrado en el año. Para evitar que vuelva a ocurrir, se instalarán cámaras, mejor iluminación y un sistema de vigilancia permanente. Además, estos centros se integrarán al monitoreo estratégico contra tiraderos clandestinos.