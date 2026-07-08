Torreón: Vandalismo causa incendio en La Compresora; Municipio endurece vigilancia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón: Vandalismo causa incendio en La Compresora; Municipio endurece vigilancia
    Fernando Villarreal Cuéllar informó que el Municipio reforzará la vigilancia en La Compresora tras el incendio provocado registrado esta semana. SANDRA GÓMEZ

Ante este incidente, el Ayuntamiento proyecta optimizar la gestión de estos residuos con la llegada de una trituradora mecánica, la cual permitirá procesar el material de forma inmediata para eliminar focos de riesgo

TORREÓN, COAH.- Tras confirmarse que el incendio ocurrido el pasado martes en el centro de transferencia La Compresora, en Torreón, fue provocado de manera intencional, el titular de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, anunció un plan integral para blindar las instalaciones contra el vandalismo. Entre las acciones se contempla la instalación de videovigilancia y el reforzamiento de la presencia de personal.

El funcionario señaló que el siniestro inició cuando un sujeto, aparentemente bajo el influjo de sustancias, quemó neumáticos para sustraer acero. Sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó los desechos vegetales. “Fue un acto vandálico; afortunadamente logramos contenerlo con rapidez”, precisó Villarreal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inauguran-acceso-vial-al-hospital-rural-79-del-imss-en-matamoros-LB22013679

Ante este incidente, el Ayuntamiento proyecta optimizar la gestión de estos residuos con la llegada de una trituradora mecánica. El equipo permitirá procesar el material de forma inmediata para eliminar focos de riesgo.

Villarreal destacó que este es el segundo incidente de este tipo registrado en el año. Para evitar que vuelva a ocurrir, se instalarán cámaras, mejor iluminación y un sistema de vigilancia permanente. Además, estos centros se integrarán al monitoreo estratégico contra tiraderos clandestinos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor