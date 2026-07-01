Tragedia durante tormenta en Torreón: hombre muere al caerle una estructura metálica
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Un hombre murió luego de ser golpeado por una estructura metálica que fue desplazada por los fuertes vientos en el ejido La Joya
TORREÓN, COAH.- Un hombre de 42 años perdió la vida la noche del martes en el ejido La Joya, Torreón, víctima de un accidente provocado por las condiciones climatológicas adversas.
La víctima, identificada como Oswaldo Ramírez, fue golpeada por una pesada estructura metálica que fue desplazada por el viento.
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Tras recibir el impacto directo en la región craneal, el hombre fue auxiliado por sus familiares, quienes lo llevaron a toda prisa a la base de la Cruz Roja.
Lamentablemente, el personal médico determinó que ya no presentaba signos vitales al ser ingresado.
Autoridades estatales acudieron al lugar de los hechos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.