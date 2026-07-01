Tragedia durante tormenta en Torreón: hombre muere al caerle una estructura metálica

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    Tragedia durante tormenta en Torreón: hombre muere al caerle una estructura metálica
    Aunque sus familiares lo trasladaron de inmediato a la Cruz Roja, el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de su ingreso. SANDRA GÓMEZ

Un hombre murió luego de ser golpeado por una estructura metálica que fue desplazada por los fuertes vientos en el ejido La Joya

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 42 años perdió la vida la noche del martes en el ejido La Joya, Torreón, víctima de un accidente provocado por las condiciones climatológicas adversas.

La víctima, identificada como Oswaldo Ramírez, fue golpeada por una pesada estructura metálica que fue desplazada por el viento.

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Tras recibir el impacto directo en la región craneal, el hombre fue auxiliado por sus familiares, quienes lo llevaron a toda prisa a la base de la Cruz Roja.

Lamentablemente, el personal médico determinó que ya no presentaba signos vitales al ser ingresado.

Autoridades estatales acudieron al lugar de los hechos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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