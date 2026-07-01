IMSS Torreón devuelve la audición a menor con implantes cocleares

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    IMSS Torreón devuelve la audición a menor con implantes cocleares
    El procesador externo capta los sonidos y los transmite al implante, que envía las señales al cerebro para su interpretación. CORTESÍA

La UMAE No. 71 realizó por primera vez este procedimiento en el norte del país; el menor recuperará más del 90% de su capacidad auditiva

TORREÓN, COAH.- Médicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS en Torreón devolvieron la capacidad auditiva a Diego, un niño de dos años originario de Ciudad Juárez, mediante la colocación de implantes cocleares bilaterales, el primer procedimiento de este tipo realizado por el Instituto en el norte del país.

El menor nació con complicaciones y fue diagnosticado con hipoacusia bilateral profunda, una pérdida auditiva severa en ambos oídos. Tras la cirugía, realizada el pasado 11 de abril, comenzó un proceso de rehabilitación que le permitirá recuperar más del 90 por ciento de su capacidad auditiva y desarrollar el lenguaje.

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El jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la UMAE No. 71, Héctor Hernández Flores, informó que el hospital puso en marcha un programa de implantes cocleares para derechohabientes con sordera profunda, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su integración social.

Por su parte, el especialista Luis Alberto Maeda Núñez explicó que a Diego se le colocó un implante coclear en cada oído para sustituir la función del oído interno mediante un dispositivo que estimula el nervio auditivo y favorece el desarrollo de las conexiones neuronales relacionadas con el lenguaje.

$!La UMAE No. 71 inició un programa para atender a pacientes con sordera profunda mediante implantes cocleares.
La UMAE No. 71 inició un programa para atender a pacientes con sordera profunda mediante implantes cocleares. CORTESÍA

Detalló que el procedimiento consiste en realizar una incisión detrás de la oreja para colocar un implante modelo Nucleus 8, complementado con un procesador de sonido externo que capta los sonidos y los convierte en señales que el cerebro interpreta como estímulos auditivos.

ÚNICO EN EL NORTE

Hernández Flores destacó que la UMAE No. 71 es el único hospital del IMSS en el norte del país que realiza este tipo de cirugías. Anteriormente, estos procedimientos solo se practicaban en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, y en los hospitales Siglo XXI y La Raza, en la Ciudad de México.

$!El equipo de especialistas de la UMAE No. 71 participó en la primera cirugía de implante coclear realizada por el IMSS en el norte del país.
El equipo de especialistas de la UMAE No. 71 participó en la primera cirugía de implante coclear realizada por el IMSS en el norte del país. CORTESÍA

Agregó que, en la Comarca Lagunera, este procedimiento únicamente se ofrece en hospitales privados, donde el costo del implante ronda los 800 mil pesos, sin incluir la cirugía ni la rehabilitación posterior.

Actualmente, Diego se encuentra en proceso de adaptación a los implantes, bajo seguimiento permanente del equipo de Otorrinolaringología. Sus médicos reportan una evolución favorable.

La madre del menor, Diana, calificó el resultado como “una bendición” y agradeció la atención recibida durante todo el proceso, desde la valoración médica en Ciudad Juárez hasta la intervención realizada en Torreón.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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