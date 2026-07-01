IMSS Torreón devuelve la audición a menor con implantes cocleares

TORREÓN, COAH.- Médicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS en Torreón devolvieron la capacidad auditiva a Diego, un niño de dos años originario de Ciudad Juárez, mediante la colocación de implantes cocleares bilaterales, el primer procedimiento de este tipo realizado por el Instituto en el norte del país. El menor nació con complicaciones y fue diagnosticado con hipoacusia bilateral profunda, una pérdida auditiva severa en ambos oídos. Tras la cirugía, realizada el pasado 11 de abril, comenzó un proceso de rehabilitación que le permitirá recuperar más del 90 por ciento de su capacidad auditiva y desarrollar el lenguaje.

El jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la UMAE No. 71, Héctor Hernández Flores, informó que el hospital puso en marcha un programa de implantes cocleares para derechohabientes con sordera profunda, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su integración social. Por su parte, el especialista Luis Alberto Maeda Núñez explicó que a Diego se le colocó un implante coclear en cada oído para sustituir la función del oído interno mediante un dispositivo que estimula el nervio auditivo y favorece el desarrollo de las conexiones neuronales relacionadas con el lenguaje.

Detalló que el procedimiento consiste en realizar una incisión detrás de la oreja para colocar un implante modelo Nucleus 8, complementado con un procesador de sonido externo que capta los sonidos y los convierte en señales que el cerebro interpreta como estímulos auditivos. ÚNICO EN EL NORTE Hernández Flores destacó que la UMAE No. 71 es el único hospital del IMSS en el norte del país que realiza este tipo de cirugías. Anteriormente, estos procedimientos solo se practicaban en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, y en los hospitales Siglo XXI y La Raza, en la Ciudad de México.

Agregó que, en la Comarca Lagunera, este procedimiento únicamente se ofrece en hospitales privados, donde el costo del implante ronda los 800 mil pesos, sin incluir la cirugía ni la rehabilitación posterior. Actualmente, Diego se encuentra en proceso de adaptación a los implantes, bajo seguimiento permanente del equipo de Otorrinolaringología. Sus médicos reportan una evolución favorable. La madre del menor, Diana, calificó el resultado como “una bendición” y agradeció la atención recibida durante todo el proceso, desde la valoración médica en Ciudad Juárez hasta la intervención realizada en Torreón.

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