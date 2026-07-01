Vinculan a proceso en Torreón a pareja de exalcaldesa Sandra Cuevas por fraude

Como medida cautelar, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Torreón .

TORREÓN, COAH.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Eduardo “N”, pareja sentimental de la exalcaldesa Sandra Cuevas, por su probable participación en el delito de fraude de cuantía mayor. Así lo confirmaron fuentes oficiales tras la audiencia realizada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso deriva de una querella presentada en diciembre de 2025 por un monto cercano a los 8 millones de pesos.

Tras la detención y el traslado del acusado a Coahuila, Sandra Cuevas se deslindó del proceso mediante un video. En el mismo mensaje señaló al senador morenista Luis Fernando Salazar Fernández de estar involucrado.

Ante esas declaraciones, Salazar Fernández emitió un comunicado este martes para negar cualquier participación en el litigio. “Conozco a personas cercanas al caso por la parte afectada, pero eso no implica mi intervención ni responsabilidad”, aclaró.

Asimismo, rechazó categóricamente cualquier vínculo con operaciones financieras irregulares que intenten relacionarlo con este hecho.