Vinculan a proceso en Torreón a pareja de exalcaldesa Sandra Cuevas por fraude

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    Vinculan a proceso en Torreón a pareja de exalcaldesa Sandra Cuevas por fraude
    La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Torreón, donde el juez determinó vincular a proceso al imputado y mantener la medida de prisión preventiva. SANDRA GÓMEZ

La investigación deriva de una querella presentada en diciembre de 2025 por un presunto fraude cercano a los 8 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Eduardo “N”, pareja sentimental de la exalcaldesa Sandra Cuevas, por su probable participación en el delito de fraude de cuantía mayor. Así lo confirmaron fuentes oficiales tras la audiencia realizada.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reportan-saldo-blanco-tras-festejos-por-triunfo-de-mexico-en-torreon-PK21817833

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proceso deriva de una querella presentada en diciembre de 2025 por un monto cercano a los 8 millones de pesos.

Tras la detención y el traslado del acusado a Coahuila, Sandra Cuevas se deslindó del proceso mediante un video. En el mismo mensaje señaló al senador morenista Luis Fernando Salazar Fernández de estar involucrado.

Ante esas declaraciones, Salazar Fernández emitió un comunicado este martes para negar cualquier participación en el litigio. “Conozco a personas cercanas al caso por la parte afectada, pero eso no implica mi intervención ni responsabilidad”, aclaró.

Asimismo, rechazó categóricamente cualquier vínculo con operaciones financieras irregulares que intenten relacionarlo con este hecho.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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